Diego J. Palao: “Qualsevol persona conscienciada pot ajudar a prevenir un suïcidi”

Diego J. Palao és el director executiu del Programa de Prevenció de suïcidis de l’hospital Taulí des del 2006. Durant la seva trajectòria ha experimentat molts casos i vivències, entorn pacients amb tendències suïcides. Ara, atén el Diari per trencar tabús i donar-nos consells sobre la situació.

Què es necessita per detectar una conducta suïcida en el nostre entorn?

Cal estar atents, perquè sempre hi ha senyals. És important tenir molt clar que ningú vol realment matar-se. Les persones amb idees suïcides només volen deixar de patir, se senten perdudes i creuen que la mort és una solució quan mai ho és. La solució és curar-se i superar-ho. I és possible perquè sabem de primera mà que quan les persones reben ajuda, i tenen voluntat, ho poden superar.

I per prevenir-la?

Pel que fa a la prevenció és rellevant dir que qualsevol persona conscienciada pot ajudar a prevenir un suïcidi. I si cal, pots preguntar directament sense por “no estaràs pensant a suïcidar-te?” Sembla una bajanada, però pot ser crucial, ja que se sap que un 2-3% de les persones poden tenir temptatives suïcides d’una manera inesperada i impulsiva.

Les conductes suïcides es poden superar al 100%? O sempre pot quedar algun risc?

Penso que es poden revertir majoritàriament. Però, sí que hi ha algun cas que pot reincidir. Quan això passa, oferim un suport perquè no arribin al punt desesperant de voler morir. El que hem de naturalitzar és que és un problema de salut mental i que com qualsevol altra se soluciona buscant ajuda i és possible sortir-se’n.

Últimament, hi ha molta critica a la gestió de la salut mental? Creieu que són crítiques merescudes?

Es podria fer més? Sí. Però falten recursos i professionals a tot el país. Hi ha menys psiquiatres i psicòlegs dels que calen. Al Taulí estem fent un esforç per intentar formar més especialistes de salut mental. Abans teníem la capacitat de formar 22 professionals de salut mental anualment i ara passarem a formar-ne 47, podrem doblar el nombre de nous especialistes.

Teniu algun altre projecte en curs?

Sí, estem preparant un projecte de salut mental digital i confiem en el fet que en un futur pugui ser notícia. Esperem que estigui acabat el maig del 2026 i servirà per a tot Catalunya. Serà una plataforma digital que des de mòbil o polsera pugui ser utilitzat per pacients que, voluntàriament, participin i servirà per tenir un major control i contacte. Un altre ús que volem que tingui és el de fer teràpia en línia. A altres països també es fa i volem que aquí, a casa nostra, també tinguem les millors eines possibles. Sobretot perquè sabem que un 30% de les persones tenen problemes de salut mental i això cal revertir-ho, hem de ser capaços d’atendre a tanta gent com puguem.