La mobilitat ferroviària del Vallès Occidental ha d’experimentar en els pròxims anys canvis amb actuacions que han de millorar la connexió amb altres punts de la geografia catalana. Una d’elles és la que ha de permetre unir la línia vallesana dels FGC amb la de Baix Llobregat-Anoia, que facilitaria alhora l’accés a noves zones de la capital catalana.

Així, les obres de perllongament de la línia 8 de Ferrocarrils començaran el pròxim 8 de gener amb les primeres ocupacions en cinc àmbits de Barcelona per on passarà el nou traçat que unirà la Plaça Espanya amb Gràcia i permetrà la unió de les línies de Baix Llobregat-Anoia amb la del Vallès. Els treballs de la tuneladora però, no començaran fins a finals del 2025 i s’allargaran durant uns 2,5 anys. Pel que fa l’afectació al Parc Joan Miró, on el Govern proposa instal·lar la zona logística de la tuneladora, seria menor del previst i s’ocuparien 5.300 metres quadrats, un 12% del total i un 40% del què s’havia previst inicialment. A més, es traslladarien les zones d’abassegament -emmagatzematge de material- en altres punts propers com la Gran Via.

“Alta rendibilitat social”

La construcció d’un tram de només quatre quilòmetres es traduirà amb un augment de la demanda del 38%, amb 19,5 milions de passatgers (70.000 persones al dia). Segons el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas, es tracta d’una obra amb una “alta rendibilitat social” i amb un fort impacte d’entrada i sortida de la ciutat per a les persones que viuen fora de la capital catalana que s’hi desplacen per feina o oci, a més de connectar amb transport públic subterrani zones on encara no se’n disposa, com la Plaça Francesc Macià.

Sanglas considera que també es permetrà facilitar la connectivitat dins de Barcelona, on es construiran tres noves estacions. Es tracta de l’Hospital Clínic, amb un intercanviador amb la línia 5 de metro; Francesc Macià, amb correspondència amb el Trambaix i Gràcia, on es podrà enllaçar amb la línia Barcelona-Vallès. A banda, es remodelaran les estacions de Plaça Espanya i l’actual de Gràcia.

On hi haurà afectacions?

Concretament, l’inici de les obres suposarà les primeres ocupacions de l’espai en cinc àmbits de la capital catalana: entre Plaça Espanya i Avinguda Paral·lel, a les confluències entre Comte d’Urgell i Consell de Cent, Rosselló i entre Buenos Aires i la Plaça Francesc Macià; i en l’àmbit de Gal·la Placídia i Travessera de Gràcia.

En total, l’obra suposarà una inversió de 412 milions en total. D’aquests, uns 300 milions seran per a la construcció del túnel mentre que la resta corresponen a la resta d’actuacions. La setmana passada van finalitzar les obres de serveis afectats que van començar al juliol del 2022 i que han suposat un pressupost de 6,5 milions d’euros.