El 76è Concert de Sant Esteve convoca les cobles Sabadell i Jovenívola al Principal

El mes de desembre, la ciutat s’acostuma al so de cobla gràcies al Concert de Sant Esteve que organitza any rere any Sabadell Sardanista, entitat nascuda el 1947 i que enguany celebra 76 anys. Serà diumenge, a les 18 h, al Teatre Principal.

Com s’ha fet en les darreres edicions, protagonitzaran aquest concert dues formacions de la ciutat: la Cobla Sabadell i la Cobla Jovenívola de Sabadell, que ja tenen una llarga trajectòria musical per delectar el públic amb les seves interpretacions.

El programa inclou sardanes, però també obres per a cobla, escrites específicament per ser interpretades per a una i per a dues cobles.