La Cursa de la UAB en suport de La Marató de 3Cat ja supera els 1.000 inscrits

La cursa i caminada solidària de la UAB, en suport de La Marató 3Cat, ja supera els 1.000 inscrits. L’esdeveniment solidari se celebrarà aquest diumenge, 17 de desembre i, enguany, La Marató està dedicada a la salut sexual i reproductiva.

Es tracta de la 12a edició de la cursa, que tindrà sortida i arribada des de la Vila Universitària del campus de la UAB a partir de les 10.30 h. Hi haurà quatre modalitats, amb recorreguts circulars: cursa per a persones amb mobilitat reduïa de 500 metres, cursa d’11,6 km, cursa de 6 km i caminada de 6 km.

Al llarg del seu recorregut, la cursa passa per llocs com el Sincrotró Alba i carrers de Cerdanyola del Vallès, per on també passarà per davant de l’ajuntament de la vila vallesana.

Sabadell es un dels municipis que tradicionalment aporta més participants a l’esdeveniment, així com Barcelona, Cerdanyola, Terrassa i Sant Cugat. Les inscripcions a la caminada estan obertes fins aquest divendres, 15 de desembre, a les 14 h, mentre que les de la cursa ja s’han tancat per haver completat l’aforament.