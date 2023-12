Talls de trànsit a la Gran Via per pintar els nous passos de vianants en superfície

Dues obres que s’estan fent a la Gran Via comportaran restriccions de trànsit aquest divendres, dia 15, i diumenge, 17 de desembre, per tasques d’asfaltatge i pintura que s’hi duran a terme. Els trams afectats són les cruïlles amb els carrers de Sol – Sardà i de Creueta – Quevedo. Un cop acabin les obres els vianants i conductors trobaran una novetat significativa sobre la calçada: els nous passos de vianants que la creuen en superfície, ja que en aquestes cruïlles s’han eliminat els passos soterrats i el resultat serà molt similar al que ja està en marxa al davant de l’hospital Parc Taulí.

En el cas de Sol – Sardà, divendres es tallarà el trànsit del carrer de Latorre (el lateral de la Gran Via), entre el carrer de Sardà i l’avinguda de Barberà, i també el carrer de Sardà entre Latorre i Tetuan. En els dos casos, les afectacions estan previstes entre les 8 h i les 12 h.

Posteriorment, el mateix dia es produiran afectacions a la banda nord d’aquest tram. És a dir, entre la Rambla i el carrer del Sol, el carrer de Latorre quedarà tallat al trànsit de 12 h a 16 h. Serà la mateixa afectació que hi haurà al darrer tram del carrer del Sol, entre Latorre i Duran i Sors.

Divendres, 15 de desembre, de 15.30 h a 18.30 h, hi haurà afectacions al trànsit al carrer de Brujas (Gran Via), entre Les Paus i Creueta. Primer s’asfaltarà un carril i després en l’altre, de manera que es garantirà el pas de vehicles.

Afectacions diumenge

Les obres corresponents en aquestes dues cruïlles acabaran diumenge, 17 de desembre, que és quan es preveu pintar la senyalització sobre l’asfalt i, especialment, els nous passos de vianants en superfície que permetran travessar la Gran Via, a peu, sense haver de passar pels passos soterrats, que s’han suprimit. S’eliminaran així les barreres arquitectòniques alhora que des del Govern es busca ampliar voreres i pacificar el trànsit d’aquesta infraestructura viària.

Aquestes accions de pintura es faran de nit per minimitzar les afectacions. Es treballarà sobre tots els carrils de la Gran Via, però sempre n’hi haurà un obert per garantir el pas dels vehicles. L’actuació es farà entre les 22 h i les 01 h a la cruïlla Latorre–Sol–Sardà i entre les 01 h i les 03 h al punt entre Brujas, Vidal i Quevedo.

Les obres de supressió dels passos soterrats entre els carrers del Sol i Sardà i Sant Pau i Buxeda han tingut un pressupost de pràcticament 250.000 euros, mentre que les de la cruïlla del carrer de Quevedo s’inclouen en la reforma d’aquest carrer i obertura del pati de l’Artèxtil i han costat uns 425.000 euros; en part, tots, finançats pels fons europeus Next Generation.