Una de les reformes a la Gran Via de Sabadell salta de l’agenda d’obres

Canvis en el projecte de reforma de la Gran Via. Els pressupostos municipals de Sabadell deixen la inversió per a la transformació dels laterals a 80.000 euros per al 2024. La remodelació de l’entorn de Fira salta de l’agenda d’obres i no es farà l’any que ve, segons asseguren fonts municipals. Actualment, l’espai està dominat per l’asfalt i el formigó i s’havia de naturalitzar amb més verd i espais d’ombra.

El gran gruix de les obres a la Gran Via, que han costat més de tres milions d’euros, s’hauran acabat l’any que ve. Els 80.000 euros que s’han previst corresponen a dues actuacions que estan en curs o tenen una segona fase: els treballs que s’estan fent davant de l’Artèxtil, on s’eixamplarà la vorera fins al carrer Romeu, i els de la cruïlla entre la carretera de Prats i Antoni Forrellad.

La reforma del carrer Alcalde Ribé, que també està pendent de començar, es manté en les previsions. El calendari, però, és incert després que l’empresa encarregada de les obres renunciés al contracte en l’últim moment i ara s’hagi de tornar a adjudicar. El projecte, dotat amb 700.000 euros, preveu eixamplar les voreres i generar zones amb gespa per al passeig i l’estada.

Tres de les actuacions previstes s’han acabat–Parc Taulí, Antoni Forrellad i Calassanç Duran–, mentre s’ultimen altres en diferents punts de l’eix. Les obres més avançades són les del Centre i l’Eixample: tant la nova cruïlla entre la Rambla i avinguda de Barberà, així com la reforma del carrer de l’Estació, que estan pràcticament finalitzades.

Crítiques de l’oposició i veïnals

L’absència de la reforma a la Fira en els pressupostos del 2024 genera crítiques per part dels grups de l’oposició. La portaveu de la Crida, Anna Lara, assenyala que el Govern municipal “mostra les seves prioritats” quan “deixa caure” obres que s’havien previst des de fa anys. “El projecte real del PSC i Junts és fer-se fotos i macroprojectes sense sentit, i per fer-ho possible han apujat els impostos un 15%” , critica Lara, que amb un to irònic exposa: “Mentrestant, el fum, fum, fum de Nadal ho tapa tot”.

El president de l’Associació de Veïns de Covadonga, José Fernández, considera que la reforma de l’entorn del complex firal és necessari. “Cal fer un espai més amable per a les persones amb espais d’ombra i bancs. El canvi climàtic ens porta cap a unes temperatures més elevades a l’estiu i moltes persones utilitzen la Gran Via per sortir a caminar o desplaçar-se”, assegura el representant veïnal, que també té dubtes sobre algunes obres ja finalitzades, com el carril bici a tocar de plaça Espanya. “No entenem per a què es crea i que el carril bici que teníem fet a la plaça Campoamor quedi anul·lat”, lamenta.

“El Govern continua apostant per la transformació de la Gran Via, i està compromès en acabar les obres projectades a l’anterior mandat”, respon el tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, Lluís Matas. La reforma és un projecte que ve del mandat anterior, quan PSC i Junts van pactar les obres sobre aquesta “autopista urbana”. Matas considera que ara, amb els juntaires dins del govern municipal, es manté el mateix compromís: “Ens interessa potenciar el seu entorn, el Rectangle del Coneixement, i també el riu Ripoll, i al mateix temps volem millorar la qualitat de vida dels veïns”, insisteix.

La ronda Nord avança lentament

Sense la ronda Nord de Sabadell i Terrassa és pràcticament impossible reduir el trànsit i pacificar la Gran Via de manera definitiva. Segons un estudi recent del departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sabadell, 19.000 dels 33.000 diaris que travessen la Gran Via (58%) canviarien de ruta i es desplaçarien a la nova infraestructura. Ara, el govern espanyol ultima un canvi en la Llei de Carreteres que podria permetre desencallar el conveni definitiu Estat-Generalitat que permeti construir la carretera. Tant els ajuntaments de Sabadell com de Terrassa ja s’han avançat amb les seves propostes de traçat.