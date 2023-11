MAPA | Quines obres i on es faran a Sabadell el 2024?

Entre les pàgines dels pressupostos municipals es poden trobar centenars de xifres, però poques tenen una incidència com les obres i les inversions en serveis públics. El 2024 serà un any amb menys totxo i més al detall: la despesa total es quedarà en 16,2 milions d’euros (-32% respecte enguany). La meitat seran actuacions a l’espai públic i a parcs i jardins.

Consulta en el mapa i en el cercador on i quant s’invertirà en les obres públiques de l’Ajuntament previstes per al 2024

La major part de la inversió prevista per a l’any vinent (10,7 milions d’euros) es pot ubicar sobre el mapa. La resta són partides genèriques, com l’asfaltatge i la millora de parcs, que en molts casos no tenen un lloc assignat. Els barris més beneficiats pels pressupostos són el Centre, els Merinals, Can Llong i Castellarnau, on s’estan fent o es preveuen grans equipaments o obres de magnitud.

Obres majors (i menors)

Hi ha una infraestructura que torna a quedar en primer pla: el Portal Sud, el nou accés viari entre Sabadell i la C-58 (1,83 milions d’euros). Un cop s’hagi inaugurat la rotonda i l’accés a Gran Via i al Riu-sec –previst per a l’estiu–, s’entrarà en la segona fase de les obres amb la millora de l’entrada i la sortida del polígon Sud-oest amb una rotonda als carrers de Víctor Balaguer i Costa i Deu.

El projecte estrella del mandat anterior, la reforma dels laterals de la Gran Via, es queda amb 80.000 euros, corresponents a les últimes actuacions que s’han de fer al voltant de l’Artèxtil i al carrer Antoni Forrellad, a la cruïlla amb la carretera de Prats.

No tot són grans obres, al contrari: la inversió a l’espai públic se centrarà en millores quirúrgiques. S’han previst 3 milions d’euros per a la renovació de ferms i voreres, amb la reforma de l’avinguda de la Pau (926.446 euros), els carrers de la República i de Calassanç Duran (463.549 euros) i la Rambla (410.468 euros). Els 1,2 milions d’euros restants no es poden ubicar sobre el mapa: s’assignaran a asfaltatge i substitució de voreres en altres punts de la ciutat.

També s’han previst mig milió d’euros per a tres camins escolars a les escoles Joan Montllor (Torre-romeu), Amadeu Vives (Eixample) i La Trama (Centre). A banda, es reserven més de 800.000 euros per a inversions en subministraments, que inclouen la renovació de canonades i dels quadres d’enllumenat. La ronda Zamenhof serà un dels punts on s’actuarà, segons expliquen fonts municipals.

Equipaments: poques novetats

Entre els equipaments, la gran novetat és la compra del Museu del Gas per convertir-lo en un espai centrat en la història, el tèxtil i el disseny. L’Ajuntament pagarà a Naturgy, l’empresa propietària de l’immoble, un total de 3,18 milions d’euros, que es fraccionaran en dos pagaments. El primer, d’1,6 milions d’euros, es produirà el 2024 i el segon es farà més endavant. L’inici de les obres d’adequació hauran d’esperar fins al 2025. Per tant, l’any que ve es farà el primer pas per a la inversió, però l’equipament no estarà disponible.

El pavelló de l’Oest, als Merinals, avança a millor ritme i compta amb una nova partida pressupostària de 730.644 euros per al 2024. L’obra va començar l’any passat i s’acabarà a finals d’estiu. La inauguració serà el setembre, segons les previsions del Govern municipal. També continuen les actuacions per ampliar el centre cívic de Sant Oleguer, amb una nova dotació pressupostària.

De la mateixa manera que passa a l’espai públic, el gruix principal de les partides busca millorar els equipaments existents i no tant fer-ne de nous. Alguns exemples són la rehabilitació de la sala Miguel Hernández (89.003 euros) o la renovació del paviment del complex esportiu de Gràcia (65.000 euros), entre d’altres.

I el parc de les Aigües i el del Nord?

Les obres del parc de les Aigües, que van començar fa més de cinc anys, sembla que encaren la recta final. L’Ajuntament de Sabadell ha inclòs una última partida d’1,37 milions d’euros per a la construcció del bar i de la zona de jocs d’aigua, el segell identitari del parc que està en risc per la sequera. El Govern no es mulla amb la data de la seva posada en servei.

El parc del Nord també avança lentament. El juliol passat es van reprendre les obres i encara és d’hora per tancar un calendari definitiu. De moment, s’han previst 200.000 euros més per revisar i reforçar la jardineria l’any vinent. Un cop estigui obert al públic, seran el quart i el cinquè parcs de la ciutat en superfície. El del Nord tindrà 7,6 hectàrees i el de les Aigües, 7, per darrere dels parcs Catalunya (43 ha), Central (20 ha) i de Can Gambús (13,2 ha).

La inversió cau respecte al 2023

La partida d’inversions de l’Ajuntament serà de 8,7 milions d’euros al pressupost del 2024, als quals cal sumar les obres ja pressupostades enguany per a l’any que ve (7,5 milions d’euros). 16,2 milions d’euros en total, un 32% per sota dels comptes del 2023 (23,8 milions d’euros). Segons la tinenta d’alcaldessa d’Economia i Serveis Centrals, Montse González, això es deu al nou mètode de previsió d’inversions “més realista”. El 77% de les obres previstes per al 2022 no es van arribar a executar durant l’any.