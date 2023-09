Una cinquantena d’operaris i deu excavadores de grans dimensions per construir la infraestructura més important del moment a Sabadell. Els treballs del Portal Sud, el nou accés viari de la ciutat, han arribat pràcticament a l’equador. Si es compleix el calendari, s’inaugurarà al voltant de l’estiu del 2024, uns mesos més tard del previst.

El Portal Sud serà el nou enllaç entre la Gran Via de Sabadell, el polígon Sud-oest i la C-58. Substituirà l’accés actual, un trajecte erràtic i degradat que finalitza en una cediu el pas prop de l’Aeroport.

Actualment, s’està construint una rotonda i diversos vials, que connectaran l’autopista amb el sud i el centre, que “dignificaran” l’accés a la ciutat, i “facilitaran l’entrada i la sortida de Sant Pau de Riu-sec i el polígon Sud-oest”, segons assegura l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que destaca que l’obra permetrà incrementar la seguretat en un tram perillós. A uns metres dels treballs, a la carretera actual, dues persones van morir en una topada frontal el gener passat.

La primera fase de les obres, la que s’està executant ara, té un cost d’uns 4,9 milions d’euros. Donarà servei a més de 42.000 vehicles que hi passen cada dia, el que el converteix en un dels punts amb més trànsit de la ciutat, segons un estudi encarregat per l’Ajuntament de Sabadell. La futura rotonda se situarà prop de la carretera actual i tindrà uns 90 metres de diàmetre –una mica més gran que la de plaça de Catalunya, un terç de la d’Ikea–.

Què és què en el futur Portal Sud?

Els avions, un desafiament per a l’obra

Sobre el terreny, la glorieta ja es comença a intuir. També s’ha avançat en el ramal que passarà per sota i que servirà per anar des de la Gran Via a Sant Pau i la C-58 en direcció Barcelona. En el pendent d’accés a aquest vial s’han col·locat unes lloses de formigó armat que serviran com a estabilitzadors. “És un terreny molt inestable i s’ha d’enfortir per poder-hi asfaltar després”, expliquen els tècnics responsables de l’obra.

A tocar de la C-58, les excavadores també treballen a preu fet. Posen les bases del pont que hi haurà entre l’autopista i la rotonda. La construcció d’aquest viaducte, d’uns 40 metres per salvar la riera de Can Feu, serà la part més delicada de tota l’obra. Els treballs s’hauran de fer amb una grua, un detall menor en qualsevol altra obra, però no en aquest cas: la pista de l’Aeroport de Sabadell està a menys de 200 metres.

L’empresa responsable, Copcisa, i els tècnics de l’Ajuntament hauran d’estar sincronitzats amb Aena per impedir l’enlairament i aterratge d’avions en certs moments de l’obra. “És tot un desafiament”, confessen. Sota tota l’estructura, s’està finalitzant un gran col·lector que recollirà les aigües de la riera perquè no s’inundi quan plogui.

Què passarà amb l’actual accés un cop s’hagin acabat les obres? La carretera es reconvertirà en un carril bici i un passatge per a vianants que anirà des de prop de Sabadell Sud fins a Sant Pau de Riu-sec. Es podrà anar caminant des del nucli urbà als grans comerços. Els pocs que ho intenten ara han d’anar per un voral estret, molt a prop dels cotxes que circulen. En aquesta fase les obres –la segona, valorada en 1,8 milions d’euros– també es culminarà la millora de la mobilitat al polígon Sud-oest amb una segona rotonda als carrers de Víctor Balaguer i Costa i Deu.

La construcció d’una infraestructura com el Portal Sud és tota una “fita”, defensa l’alcaldessa. No només pel seu cost econòmic, sinó perquè respon a una demanda dels veïns i del sector econòmic. “Sembla increïble haver arribat fins aquí després de tants obstacles”, destaca l’alcaldessa en referència una tramitació que es va allargar anys i va creuar mandats. La burocràcia entre Aena i l’Ajuntament per cedir els terrenys, l’encariment de costos per la guerra, els concursos que van quedar deserts. Un seguit de retards i contratemps que ara queden enrere.

24 piscines olímpiques de terra

Les obres han deixat un terreny irreconeixible. On hi havia hagut camps de cultiu i vegetació fins fa uns mesos, ara hi ha operaris removent terra. Encara es conserva una tanca i cúmul de roques d’una de les hortes il·legals que hi havia, però poc més que això.

El moviment i l’extracció de terres es realitza amb unes deu màquines, que han extret uns 80.000 metres cúbics del terreny original, suficients per omplir 24 piscines olímpiques com la del CN Sabadell a Can Llong. On ha anat a parar tot aquest material? Una cinquena part reposa al voltant del castell de Can Feu, on servirà per reforçar la bassa que evita que les vies d’FGC s’inundin quan plou molt.