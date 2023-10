Obres a la Rambla de Sabadell l’any 2024

Rentada de cara a la Rambla de Sabadell a finals del 2024. L’Ajuntament renovarà la part central de l’eix comercial, que actualment es troba en mal estat: hi ha sots i la senyalització horitzontal pràcticament no es pot llegir. El projecte té un cost de 410.468 euros i s’adjudicarà en les pròximes setmanes, segons les previsions. El Govern municipal considera que posada al dia de la Rambla és el “segon capítol” de la reforma del passeig de la plaça Major, inaugurat ara fa un any.

Les obres consistiran en l’asfaltatge total de la via, des del límit amb el passeig fins a la Gran Via. Es repintarà la capa del rodament de l’asfalt i el tram central tornarà a quedar de color vermell. Els treballs es faran a l’agost per reduir l’impacte sobre el transport de mercaderies i el transport públic –cinc de les línies de TUS passen per la Rambla–. El termini de les obres serà d’uns quinze dies.

El sisè tinent d’alcaldessa de l’Ajuntament i regidor de Projecció de Ciutat i Turisme, Lluís Matas, considera que l’eix està degradat i que necessita una “posada al dia”, especialment ara que s’ha convertit en passeig per a vianants els caps de setmana i festius. “La Rambla és on la gent camina i la gent compra. És el cor de la ciutat, i volem que aquest cor bategui en tota la seva intensitat”, defensa.

Un de cada deu locals buits

La Rambla disposa de 178 locals comercials en l’actualitat. Segons l’últim informe de l’Observatori dels Centres Urbans i Comerç, l’eix aglutina el 17% dels negocis de l’anomenada milla d’or del Centre de Sabadell, que s’estén des de Vilarrúbias fins a Gran Via, i de Colom a Tres Creus.

No obstant això, un de cada deu locals estan tancats. De fet, una de les zones que han perdut més dinàmica és el sector Rambla II, des del carrer Bosch i Cardellach a la Gran Via, on la proporció de locals buits ha passat d’un 4% (2018) a un 9% (2022). “La millora ha de servir per atraure més comerç i consolidar Sabadell com a capital”, defensa Matas.

Menys grans obres, més carrers

Tal com va explicar l’alcaldessa, Marta Farrés, el mandat 2023-2027 no serà el de les grans obres i projectes, sinó que l’Ajuntament se centrarà en la millora en l’espai urbà, en els parcs i entorns verds de la ciutat. “No estem a la dècada dels equipaments”, afirmava en una entrevista al Diari poc després de ser reelegida.

Matas confirma aquest canvi d’estratègia i assegura que una de les prioritats del govern PSC-Junts serà “arreglar carrers, ferms i voreres”. L’executiu presentarà aviat uns pressupostos per al 2024 que consolidaran aquesta estratègia municipal sobre l’espai públic. En el 2022, l’últim any disponible tancat, es van invertir 900.000 euros enguany en la millora de ferms i voreres, segons fonts municipals.