El comerç aposta pel Centre de Sabadell: hi ha tants locals oberts com abans de la Covid

El Centre de Sabadell desperta l’interès dels comerciants: durant el primer semestre del 2022, s’han obert 24 nous negocis, s’han comptabilitzat 16 canvis de sector i només 14 tancaments, segons es desprèn de l’informe 2022 de l’Observatori dels Centres Urbans i comerç, que analitza altres municipis com Granollers, Mataró o Terrassa, entre d’altres.

Si ho comparem amb la tendència d’abans de la pandèmia, ara es tanquen menys negocis (-24%), el ritme d’obertura de botigues es manté i s’impulsen els canvis de sector (+28%). “El nucli central és un bon lloc per a invertir, les xifres ho demostren”, sosté Jordi Obradors, gerent de la Fundació Comerç Ciutadà i director de l’Observatori dels Centres Urbans. El darrer estudi ha analitzat 9,28 quilòmetres del Centre i 1.006 comerços.

De fet, ara costa més trobar un local comercial disponible. Hi ha 868 botigues o comerços actius i només 138 amb les persianes abaixades. L’activitat comercial frega ja rècords històrics: el registre més elevat de locals oberts consta el 2018, quan un 87% estaven en marxa. El nivell de locals oberts al Centre és superior a la mitjana dels municipis de l’Observatori, que funcionen al 83%.

“Sabadell ha recuperat la xifra de locals oberts d’abans de la Covid”, subratlla Obradors. De l’informe també es desprèn que la ciutat genera confiança inversora. Del total de locals en moviment –obertures, tancaments o canvis de sector–, el balanç del primer trimestre de l’any és molt positiu [vegeu gràfic].

Les zones que més s’han revitalitzat des de 2018 han estat la zona de vianants del Centre-Creueta, on el 94% dels negocis estan en marxa, la ronda Zamenhof, amb un 93% de botigues actives i la zona central (passeig de la Plaça Major i Manresa), amb nou de cada deu establiments oberts.

Confiança inversora

Els serveis mengen terreny

Menys comerços i restauració, més serveis [vegeu gràfic]. Si bé el comerç és el sector principal al Centre de Sabadell (49%), està perdent embranzida any rere any (ha caigut un 3% els darrers cinc anys). També la tendència és decreixent en el nombre de bars i restaurants oberts, que han retrocedit respecte a abans de la pandèmia. Ara, suposen el 19% del total d’establiments oberts (-1%). El sector dels serveis és el que està conquistant el terreny: ara representen tres de cada deu establiments oberts, un 2% més que l’any 2019.

Però quins són els negocis estrella? Predominen els establiments d’equipaments per a les persones: moda, complements… La segona posició l’ocupen els serveis professionals (gestories, advocats…) i, en tercer lloc, els serveis a les persones (perruqueries, centres d’estètica…) i els establiments quotidians alimentaris i no alimentaris (farmàcies, estancs…).

Evolució del pes dels negocis, per sectors

Què ha marcat tendència després de la Covid? Han crescut especialment els negocis d’alimentació i els quotidians, els serveis a les persones i els bars i restaurants amb terrassa. En contrapartida, ara hi ha menys negocis vinculats a la moda –que mostra una tendència decreixent, tot i ser el sector estrella del Centre–, les botigues de la llar i les de lleure i cultura. Per zones, es detecta una alta especialització a l’eix central, que combina la moda i la restauració, i la Rambla, on la moda és l’oferta principal.

Els dies més potents

La pandèmia ha alterat molts dels hàbits del 2019. Ha caigut en picat el nombre de vianants al carrer els dies laborals: si ho comparem amb el 2019, ara hi passegen pel Centre un 38% menys de vianants. Però les operacions han crescut un 28%. És a dir: ara hi ha menys gent al carrer, però estan més disposats a comprar. El dia que es registren més vendes en termes absoluts són els divendres (128.527). Així i tot, els dissabtes són comercialment més eficients: la gent surt més al carrer per a consumir.

Objectiu: Via Massagué

“La Via Massagué ha perdut molta força. No hi ha excusa per no actuar-hi de forma urgent”, apunta Obradors. L’eix que connecta el Centre amb la Creu Alta està perdent pols comercial i hi ha un gran nombre de locals tancats (a la zona hi ha prop d’un 77% d’establiments inactius). Segons els comerciants, cal revitalitzar el teixit comercial amb la transformació urbanística de la Via Massagué.

Obradors insisteix en la idea que “l’auge de les promocions privades a la zona impulsa la qualitat de la façana”, i sosté que la millora de la qualitat urbana ha d’anar de la mà. “L’edifici de Correus no pot ser l’excusa, la via Massagué és un pol d’atracció que cal cuidar”.