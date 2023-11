Ja hi ha projecte de pressupost de Sabadell per al 2024. El Govern municipal ha presentat els seus primers pressupostos amb majoria absoluta: la despesa de l’Ajuntament passarà a ser de 261,7 milions d’euros, un 1,6% menys que enguany –266 milions d’euros–.

L’executiu canvia d’estratègia i mostra les seves cartes per al mandat: no hi haurà grans obres noves, però, en contrapartida, es faran millores quirúrgiques en l’espai públic i en els parcs i jardins. S’invertiran tres milions d’euros per a la renovació de ferms i voreres. “Són uns comptes realistes per tenir una ciutat millor any rere any”, ha assegurat la tinenta d’alcaldessa d’Economia i Serveis Centrals, Montse González, que deixa clar: “No és el moment de fer grans equipaments. Per exemple, no farem un nou parc, mantindrem els que ja tenim”.





Quines seran les obres destacades de l’any?

La inversió en obres públiques per al 2024 serà de 8,7 milions d’euros, als que cal afegir una sèrie de partides ja aprovades que també s’executaran l’any que ve (7,5 milions d’euros). La majoria són projectes que s’havien començat.

Hi figuren equipaments i infraestructures que tindran més dotació econòmica o que, senzillament, entraran en una nova fase de les obres: el Portal Sud, el nou accés viari entre la Gran Via i la C-58 (1,9 milions d’euros), la fase 5 del Parc de les Aigües a Can Llong (1,37 milions d’euros) i el Pavelló dels Merinals (730.644 euros). Les tres actuacions ja tenen data: han d’estar inaugurades l’any que ve, segons les estimacions del Govern municipal. En el cas del pavelló, la seva posada en funcionament serà al setembre.

A banda, també es faran millores en tres entorns escolars (485.243 euros) i destaca també la renovació de ferms i voreres, amb més de 3 milions d’euros. Aquí figura la renovació de la Rambla, que va avançar el Diari, i altres ubicacions com els carrers de la República, de Calassanç Duran, avinguda de la Pau, així com paquets d’asfaltatge per determinar en els set districtes.

Pel que fa a la rehabilitació de les piscines de Ca n’Oriac, una actuació pendent des de fa temps, es reserven 274.694 euros per al 2024. González, que també és regidora d’Esports, ha assegurat que vol executar les obres en sis mesos i tenir-ho tot llest per a la pròxima temporada d’estiu.

Podeu consultar el llistat amb les actuacions més destacades tot seguit:

Més enllà de l’Ajuntament de Sabadell, l’empresa d’habitatge públic Vimusa iniciarà les obres del complex de gent gran de la Roureda (100 pisos) i una segona promoció a Can Gambús (108 pisos) l’any que ve. Segons les previsions, els habitatges haurien d’estar construïts al llarg del 2026.

Neteja, acció social… i la Capital de la Cultura Catalana

El Govern municipal assegura que l’objectiu del pressupost és “reforçar” els serveis públics bàsics. Inclou més inversió en neteja, recollida de residus i rentat de contenidors (un milió d’euros més), la reposició de gespa i enjardinaments assecats pels efectes de l’emergència climàtica (435.000 euros). Així mateix, s’incrementa el pressupost per a acció social, on augmentarà la partida per a prestacions socials i s’adquiriran més grues i llits articulats per a la gent gran (+737.000 euros), i en educació, on es pintaran i es faran millores en diversos centres (un milió d’euros més). A banda, es començarà a treballar en el nou pla d’Habitatge amb horitzó 2030.

La Capital de la Cultura Catalana 2024, de la qual no es disposava de cap detall, irromp en el pressupost. L’Ajuntament ha revelat que la inversió pública per a Cultura s’elevarà a 1,13 milions d’euros, un concepte que inclourà els actes de la capitalitat. Per tenir un marc de referència, aquesta xifra s’assembla al cost de la campanya de Nadal 2023-2024 (967.414 euros).

Si apugen els impostos, com és que baixa el pressupost?

El pressupost del 2024 va lligat a la pujada general en les taxes i els impostos municipals (+15%, vegeu gràfic inferior), i de la modificació en el rebut dels residus, que suposarà de mitjana un 114% més per a les famílies a partir de l’any que ve.

Com s’explica que apugin els impostos i les taxes i, en canvi, abaixin el pressupost? Perquè mentre els costos del dia a dia –com la neteja, la llum dels carrers, l’aigua i el gas dels equipaments– s’eleven per la inflació i suposaran una despesa addicional d’11 milions d’euros respecte a 2023 (+4,8%), s’ha fet una retallada en obres públiques, que passen de 22,5 milions d’euros (2023) a 8,7 (2024). També s’ha de tenir en compte la pujada dels sous dels funcionaris municipals (+3% per l’any vinent). Per al Govern municipal, els canvis són en positiu: “Li hem demanat un esforç a la ciutadania i ara els corresponem en la inversió en els serveis públics”, afirma González.

El projecte de pressupostos per al 2024 s’aprovarà en un ple extraordinari el pròxim 10 de novembre. Tindrà el suport del Govern (PSC, Junts), tot i que l’executiu no descarta comptar amb els vots d’algun grup de l’oposició. “La majoria absoluta no significa res. Volem el màxim suport possible als pressupostos. Tenim mà estesa”, ha defensat González.