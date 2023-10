La taxa de residus, ‘per dos’: 155 euros per família a Sabadell el 2024

Les famílies de Sabadell pagaran més del doble per la recollida i el tractament de residus a partir del 2024. Els veïns hauran de fer front a 155,26 euros de mitjana a l’any. A la taxa municipal que ja existia (83,22 euros), caldrà sumar un nou tribut del Consell Comarcal del Vallès Occidental (72,04 euros). Aquest import variarà segons els membres de la llar i el seu nivell de renda.

La pujada no té precedents: entre 2023 i 2024, la factura mitjana per a les famílies augmentarà un 114%. El Govern municipal –que ja va apujar el rebut local– ha decidit delegar el tractament de residus i part de la recaptació en el Consell Comarcal. Terrassa, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Rubí i Ullastrell també han optat per aquest model.

La reforma fiscal tindrà una incidència sobre les famílies amb menys recursos econòmics, que fins ara no havien de pagar la taxa. A partir de l’any que ve, l’import mínim per part de l’Ajuntament serà de 15 euros, als que caldrà afegir uns 13 euros en concepte del nou tribut delegat al Consell Comarcal.

L’augment té dimensions vallesanes però, de fet, s’està produint arreu de Catalunya i de l’Estat per l’entrada en vigor d’una llei que obliga els municipis a imposar tot el cost de les escombraries als veïns i als comerços. Fins ara, això no era així: l’any passat, la recollida, gestió i tractament de residus va suposar una despesa de 20,2 milions d’euros per a l’Ajuntament. En canvi, el consistori va ingressar 9,3 milions d’euros del pagament de la taxa, cobrint el 46% del cost.

El tribut vallesà castiga Sabadell

La reforma tindrà un abast o un altre segons el municipi. El Consell Comarcal castiga als municipis que menys reciclen, i Sabadell no en surt ben parat: el 62,9% dels residus no se separen adequadament, uns registres per sobre de Terrassa (57,4%) i de la mitjana de la comarca i de Catalunya. “Com pitjor se separa, més alts són els costos”, asseguren des de l’ens comarcal, que indiquen que l’augment a Sabadell serà per a tothom perquè no hi ha un mecanisme per distingir entre qui recicla i qui no.

A Sabadell, on hi havia el rebut mitjà més baix del Vallès fins ara, l’augment del cost mitjà per a les llars entre 2023 i 2024 serà del 115%, superant Rubí (+110%), Terrassa (+56%) i Santa Perpètua de Mogoda (+49%). En termes absoluts, però, els sabadellencs pagaran menys que els rubinencs. 155 i 230 euros, respectivament, de mitjana l’any que ve, segons els càlculs realitzats pel Diari a partir de les dades facilitades pel Consell Comarcal.

Els canvis en la taxa de residus es produeixen en un context de pujada generalitzada dels tributs municipals: a Sabadell, l’IBI s’incrementarà un 15% per a l’any 2024, una situació que s’està repetint arreu. Tot per l’augment de costos dels ajuntaments per la inflació.

La Crida: “El Govern ens ha mentit”