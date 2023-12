Verònica Roldan (nutricionista): “Els àpats de Nadal són rics en greixos, cal controlar els sopars”

Ja se sap, allò dels excessos de Nadal. Brindis amb vi i cava, polvorons, torrons de sobretaula, entrants copiosos, els canelons de Sant Esteve i, per acabar-ho de vestir, el tortell de reis. Tot plegat, precedit per sopars d’empresa, trobades entre amics i sopars previs als dies festius.

Nadal és un moment per compartir en família i mai falta un bon plat a taula. Una de les principals preocupacions d’algunes persones durant aquesta època és mantenir uns hàbits saludables en uns dies que ens ho posen complicat per fer-ho. I evitar indigestions. No cal que evitem caure en la temptació, un dia és un dia.

Però sí que mantinguem uns hàbits conscients. La nutricionista sabadellenca Verònica Roldán treballa al BDiR, al Club Natació de Sabadell (CNS) i al Club de Tennis de Sabadell i ens serveix a taula algunes recomanacions per mitigar els efectes d’uns dies d’excessos.

Entrants de tota classe, plats copiosos, l’últim caneló que ja no ens entra, però que no volem deixar al plat… Quines recomanacions ens faries per mantenir la nostra nutrició a ratlla durant Nadal? Els dies de Nadal s’han de fer els àpats que toca. La resta de dies, controlar una mica la nutrició. Més verdures, més peix, més cremes, brous vegetals… És millor que s’organitzin els àpats, que no siguin rics en hidrats de carboni –dolços, sucre, pasta–, reduir els greixos i no quedar-se atapeït, sinó al 70% de la nostra capacitat. I compte amb l’alcohol. L’ideal és una copa. I el vermut i la sobretaula… millor controlar-ho.

Quins plats típics de Nadal es poden potenciar per reduir la ingesta de productes menys nutritius i més calòrics? Són àpats força calòrics i rics en greixos. Durant les nits, el 24 i el 31 de desembre, és millor apostar pel peix i el marisc acompanyat amb una sopa de verdures. I macedònia de fruita acompanyada d’una mica de xocolata calenta, per exemple. Potenciaria un sopar ric en vegetals i en peix.

Saltar-se àpats per a compensar és una bona estratègia? No, és millor no fer-ho. El que es pot fer és, si has fet un dinar copiós, sopar menys: brou vegetal amb puré de verdures i iogurt. Saltar-se àpats millor no fer-ho, perquè hi ha més probabilitat de menjar molta més quantitat al següent àpat, i és contraproduent. Dependrà de cada persona, si fa esport, l’edat, si hi ha problemes digestius…

L’alcohol també és una bomba de calories buides. Posats a brindar, què és millor que escollim? Si hem d’escollir, sidra brut o vi negre. Però màxim 125 ml. Mitja copeta si bevem cada dia. Però… l’alcohol no es pot recomanar.

Recomana’ns algun hàbit saludable. Durant l’època de Nadal és bàsic incrementar l’exercici físic, millor si és cardiovascular. El·líptica, caminar, córrer, ciclisme o natació… i una mica de pesos seria una bona opció. I incrementar fruites com la pinya, fruites del bosc, iogurts descremats…

Com podem refer-nos dels àpats nadalencs? Quins hàbits adoptar després i tornar a una rutina saludable?? Per tornar a la rutina, l’ideal és aplicar dieta mediterrània. Fruites, verdures, llegums, aus, peix. Evitar sal, sucre, alcohol, embotits, formatges, carns vermelles… I aplicar la norma de sopar més d’hora i continuar fent exercici físic, entre tres i quatre cops a la setmana.

*Les recomanacions són generalistes, no aplicables a persones amb trastorn de la conducta alimentària (TCA) o persones amb certes intoleràncies.