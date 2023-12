El TSJC manté la nul·litat de la llicència ambiental del 2017 a l’antiga Lafarge

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tombat el recurs de cassació sobre la nul·litat de la llicència ambiental atorgada el 2017 a la planta cimentera d’Holcim (antiga Lafarge) a Montcada i Reixac. L’empresa, però, recorda que la Generalitat va atorgar una nova llicència el març d’aquest any i que, per tant, l’activitat a la planta està garantida: “La nova autorització ambiental va restablir la situació jurídica de l’activitat, va esmenar el defecte de forma en què va incórrer l’administració amb l’autorització anterior i va regularitzar, de manera definitiva, la situació administrativa de la fàbrica”. La companyia també reitera que la planta compleix amb totes les garanties ambientals.

El passat mes de setembre, el jutge que investiga un presumpte tracte de favor a la cimentera va citar com a investigat Emili Dragone, exalt càrrec del Departament d’Acció Climàtica. Dragone era un dels responsables de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, i està investigat per presumptament haver autoritzat llicències ambientals a Lafarge contravenint la normativa sobre contaminació i per haver estat cooperador necessari en un delicte contra el medi ambient.

El jutge també va imputar l’empresa. En paral·lel, el Tribunal Suprem no va admetre el recurs de cassació amb què Lafarge demanava que no s’executessin les sentències que ordenen tancar la planta.