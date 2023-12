ERC vol posar fre al preu del lloguer a Sabadell

El grup municipal d’ERC reclamarà al ple de desembre -dilluns que ve-, que el Govern i l’Ajuntament de Sabadell “s’impliquin en la limitació dels preus del lloguer” que contempla la nova llei estatal d’habitatge. Els republicans presentaran una moció -l’única prevista per aquesta sessió del ple-, en què reclamaran que el consistori apressi el govern espanyol a publicar al BOE la declaració d’àrees tenses de mercat residencial promoguda per la Generalitat, ja que asseguren que és el pas necessari per poder regular el preu dels lloguers a la ciutat de Sabadell i els 139 municipis més que formen part del llistat de zones tenses.

El portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez, ha reclamat aquest divendres en roda de premsa a l’Ajuntament, per presentar la moció, un “compromís inequívoc [de la ciutat], lideratge i ser capital” per “liderar una qüestió que actualment és molt preocupant per a la majoria de la població”. El cap de files dels republicans va afegir que “si no hi ha dret a l’habitatge no hi ha salut, educació, benestar i, en definitiva, felicitat i una vida digna per les persones”.

Des d’Esquerra es busca el màxim suport a la moció, i creuen que no serà difícil aconseguir-lo tenint en compte que “demanem el compliment d’una llei que ha estat aprovada, és molt complicat que algú no hi pugui estar a favor”, segons el regidor Santi Valls. L’edil ha detallat que el preu mitjà de compravenda a la ciutat ha pujat un 2,9% l’últim any; el de lloguer, un 5,4% i la promoció d’habitatge de protecció oficial ha incorporat 205 habitatges nous en els últims quatre anys, una xifra que considera que demostra que el ritme de construcció d’aquest tipus de domicilis “s’ha alentit de manera preocupant”. I ha afegit que “a tot plegat, cal afegir-hi que a Sabadell hi ha una manca evident de pisos de lloguer i, com és sabut, quan hi ha més demanda que oferta, es donen les condicions òptimes perquè els preus no parin de pujar”.

Tot, ha explicat, segons dades de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge. Aquesta qüestió és un dels “cavalls de batalla” d’Esquerra. Valls va manifestar que la contenció de rendes és necessària perquè, si no, “el mercat funciona de forma salvatge amb una contínua pujada de preus”. El regidor republicà recorda que el 2020 es va aprovar al Parlament la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, posteriorment tombada pel Tribunal Constitucional. Ara bé, el regidor ha destacat que “es va constatar que, durant el temps que va estar en vigor, va ser una eina efectiva en la rebaixa dels lloguers on es va aplicar”.

Gabriel Fernàndez ha emmarcat la presentació de la moció en el mateix mes que se celebra el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. El republicà insta les administracions implicades a garantir el dret a l’habitatge i que, des de l’administració local, l’Ajuntament, s’exigeixi a l’Estat arribar a complir aquest objectiu.