Josep Escartin (síndic): “Estar als barris és prioritari, obrirem oficines als quatre punts cardinals”

Oficialment, Sabadell té nou síndic municipal de greuges. Josep Escartin no s’estrena en la institució –va ser el primer síndic de Sabadell– però torna a agafar les regnes i relleva Eva Abellan, qui ha estat al capdavant de la institució els darrers cinc anys. Escartin va dirigir la sindicatura durant dotze anys, entre 2006 i 2018 i, divendres tornava a instal·lar-se a l’oficina del Casal Pere Quart. Arriba a l’entrevista amb un pin dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Ha tornat. Què podem esperar, de la nova sindicatura? La síndica va fer la seva feina i va fer-ho bé, va fer coses molt bones. Jo aportaré altres coses. Tinc ganes de més proximitat.

De fet, de les promeses que feia és descentralitzar la institució i ser més proper al ciutadà. Com ho farà? Aviat signarem el conveni de la primera oficina de barri. Les farem a associacions de veïns i, durant el primer trimestre, obrirem als quatre punts cardinals. I anirem ampliant la xarxa d’oficines. Així, es palpa molt més la realitat de cada barri, i estar als barris és prioritari. També ens desplaçarem a cases de les persones que ho necessitin. Ampliarem molt la presència del síndic. Des del primer dia ho començarem a fer.

Canviarà alguna cosa? Quan vaig començar no estava a temps complet. Ara sí. Ara, veurem un Josep Escartin més present. El programa de barris serà una altra de les novetats que. Visitaré barris, m’entrevistaré amb entitats, parlaré amb diferents comunitats… i faré una radiografia. Per les coses bones i dolentes. La nostra feina no s’ha de valorar pel grau de fricció. Hem de ser contundents quan no funciona, però també quan sí.

Quins temes són els que més li preocupen? La feina del síndic és garantir dret a una bona administració. Tot porta aquí. Ara he d’ocupar-me de respondre les queixes a temps, hi ha expedients endarrerits i els hem de posar al dia. Pel que fa a Sabadell, hi ha queixes vinculades a sorolls i incivisme, plagues, el traspàs d’impostos , retard de resposta de l’administració, problemes de persones amb mobilitat reduïda…

Hi ha temes que han quedat al tinter i que la síndica Eva Abellan va treballar. Què passa amb aquests casos? Si em preguntes si hi ha hagut traspàs, no. No ha hagut traspàs. De totes maneres, tots els expedients que han quedat oberts, seguiran el seu curs.

Parlant d’Abellan. Una de les seves preocupacions era l’accessibilitat dels carrers, uns dels deures pendents que té la ciutat. És un tema important. Afecta a moltíssima gent. L’Ajuntament ha de garantir l’accessibilitat dels carrers, són drets fonamentals. És un dels temes on entraré a fons.

La residència del sud, problemes d’incivisme i una ordenança que encara no s’ha aprovat… Com a síndic, tindrà moltes carpetes obertes a la taula. Fins on pot arribar, l’actuació de la sindicatura? El síndic no pot ordenar, però és una institució de persuasió. És important el que diu el síndic. Hi ha respecte per la institució. L’Ajuntament pot no acceptar una resolució, però ho ha de motivar, no s’hi val dir no.