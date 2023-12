El CN Sabadell competeix, però cau davant el líder

El CN Sabadell no va poder sumar en la visita del líder al Pavelló Nord (2-4). Els de Pau Machado van competir i van fregar l’empat al segon temps, però La Nucía va saber patir i es va endur els punts en la primera derrota de la temporada a casa per als nedadors. Els nuciers van deixar clar des de l’inici el perquè del seu lloc a la taula. Adil Daali va salvar en diverses ocasions el primer gol visitant fins ben entrada la primera meitat, quan Matheus Nunes va convertir una falta directa.

Va treure caràcter el Club Natació que va buscar reaccionar sense encert. No obstant això, als primers instants del segon temps, una bona recuperació de Germán Escudero va deixar sol a un Álex Llamas que no va perdonar davant el porter. Es va refer de la igualada l’equip alacantí que va tornar a aproximar-se a l’àrea d’Adil amb freqüència fins que Óscar Ruiz va poder retornar l’avantatge. Va treure el porter-jugador Pau Machado buscant l’empat, però una mala elecció de canvi va provocar el tercer gol nucier, obra de Matheus.

Va respondre de forma immediata el conjunt nedador i Pep Costajussà va aprofitar una gran passada de Llamas per a posar emoció al tram final. Va buscar la igualada jugant de cinc el CNS i va gaudir de grans arribades que no va poder transformar. Gairebé sobre la botzina, el porter Kilihan Gutiérrez va anotar el definitiu 2 a 4 acabant amb les esperances sabadellenques. Segona derrota consecutiva d’un CN Sabadell que cau de la zona de ‘play-off’ en detriment del Picassent. Els de Machado buscaran tancar l’any de la millor manera possible la propera setmana al Pavelló Nord davant el Montsant, un dels equips de la zona baixa.

Derrota contundent a Manresa

Menys competit va ser l’enfrontament de l’Escola Pia a la pista del segon classificat, el Covisa Manresa (6-1). Els de Pedro Donoso van resistir en un primer temps molt igualat després que Aleix Canet igualés el gol inicial manresà, però van caure golejats a la segona meitat. Els escolapis són desens i acumulen 4 jornades consecutives sense guanyar. La següent jornada rebran al filial d’Industrias amb l’objectiu d’acabar el 2023 amb bones sensacions.