Xeviot presenta la nova col·lecció de primavera amb una desfilada de moda

La firma Xeviot continua endinsant-se en la moda i els casaments. És per això que aquest diumenge ha presentat la nova col·lecció de vestits de nuvi per a la primavera del 2024. La manera escollida per l’acte ha estat una desfilada de moda que s’ha acompanyat amb la presència de música en viu i un còctel per tots els assistents.

La desfilada

Amb el nom de ‘col·lecció cerimònia’ la firma ha presentat les peces que es lluiran d’aquí a uns mesos, i malgrat que pugui semblar precipitada l’antelació té molt de sentit. “En moda sempre cal ser previsor i en el sector dels casaments més perquè són esdeveniments que es preveuen a mesos vista”, ha explicat el fundador de Xeviot, Xevi Tortolero. A més a més, l’esdeveniment també ha servit per acostar i donar a conèixer la botiga a tots aquells nuvis que busquen vestit.

L’acte ha comptat amb les peces de 10 dissenyadors. Així doncs, s’han pogut observar les obres de personalitats del sector com Ramón Sanjurjo, Eduard Bosch o la firma Atonaga. “Treballem amb els millors, perquè ens agrada oferir garantia, qualitat i peces fetes a mida”, ha assegurat Tortolero.

Sector casaments

El món dels casaments i tot el que l’envolta es va veure sacsejat per la Covid. Ara ja ha recuperat la normalitat, però alguns aspectes han evolucionat. “Els homes no estan tan interessats pel vestit de nuvi, però nosaltres volem que això canvi, i per això ens esforcem per crear i també assessorar”, ha destacat Tortolero. Un altre factor són les tendències, que també han canviat. A Xeviot en són conscients i ja treballen per estar a l’última: “El nostre objectiu és que el client surti content i guapo, un no es casa cada dia i cal anar amb el millor vestit possible”.

Fotos David Chao