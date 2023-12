El masculí de l’OAR Gràcia per la imbatibilitat al Boccaccio Arena

Jornada nefasta per a l’OAR Gràcia. Aquesta setmana ha tocat la creu. El sènior masculí ha patit la primera ensopegada al Boccaccio Arena. L’Esplugues, situat a la zona mitjana de la taula, ha estat el primer a guanyar al feu gracienc, on fins i tot havia caigut el líder BM La Roca, aquesta temporada per un sorprenent 27-37.

Ha estat un partit per oblidar, marcat també per algunes baixes importants en l’equip de Pere Ayats. De fet, tot ha quedat sentenciat en una primera meitat desastrosa en tots els àmbits, sobretot ofensiu. L’Esplugues ben aviat ha marcat diferències (1-3, 3-8, 5-12) i mai ha arribat la reacció verd-i-blanca. Errades, precipitació en els llançaments i tampoc fortuna en algunes accions claus. En canvi, els visitants han estat gairebé impecables en defensa i s’ha arribat al descans amb un marcador totalment imprevisible: 9-19.

La remuntada semblava missió impossible. Ha millorat les seves prestacions l’OAR a la segona part, però no ha estat suficient per capgirar el marcador. En tot cas, ha servit per evitar una desfeta encara pitjor. El parcial de 18-18 ha deixat la diferència en els deu gols. Un cop dur i també un avís pels graciencs que, malgrat la derrota, continuen segons a la taula. Això sí, a tres punts del líder La Roca, gran beneficiat, i amb els perseguidors molt més a prop: Sant Cugat, igualat a 22 punts, i Sant Quirze, amb 21. Ara toca descansar fins al 13 de gener, quan el Gràcia rebrà el Molins al Boccaccio Arena amb les piles recarregades.

A prop de puntuar

El conjunt femení ha vist trencada la seva ratxa de cinc victòries consecutives a la pista del líder intractable, Mislata. De totes maneres, l’equip de Carol Carmona ha estat a prop de repetir la gesta de la temporada anterior quan va endur-se els dos punts. A la primera part, semblava anar pel bon camí, quan s’ha distanciat amb un 6-11 en el marcador. Però una fase de desencerts i reacció local ha propiciat l’equilibri al descans (13-13).

A la represa, el conjunt valencià, amb una gran fortalesa defensiva, s’ha posat per davant i ja no ha permès la resposta verd-i-blanca. Amb el 19-18 ha tornat l’esperança, però el Mislata ha sabut gestionar els últims minuts per sumar una victòria (24-22) que el consolida en el lideratge. L’OAR és ara quart, a 4 punts del líder i a dos de la segona plaça que ocupa La Roca. El conjunt de Carol Carmona encara afrontarà una nova jornada abans de l’aturada nadalenca: serà el dissabte 23 a la pista del Joventut Mataró (16.30 h).