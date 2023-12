Cara i creu per als sabadellencs de Divisió d’Honor Juvenil per a acabar l’any

Un de cada. Els dos equips sabadellencs van donar per finalitzat l’any futbolístic i la primera volta de la lliga de la Divisió d’Honor Juvenil amb sensacions contraposades. El CE Mercantil es va imposar a la UE Cornellà a domicili (0-1) per a aconseguir la seva segona victòria consecutiva. Els de Carlos López es mantenen setens, en una posició molt còmoda i amb sis punts d’avantatge sobre el descens. El conjunt blaugrana es va avançar a l’inici del segon temps a través de Rubén Pérez després d’una bona pressió a camp contrari.

En un gran exercici defensiu, els mercantilistes no van concedir gairebé cap opció d’empatar als verds i van tenir oportunitats per a tancar l’enfrontament en diversos contraatacs que no van poder culminar. L’esforç va tenir recompensa i el Mercantil tanca un any històric per a l’entitat amb les millors sensacions possibles. El proper enfrontament dels de Carlos López serà després de les festes nadalenques, el 14 de gener en el primer duel de la segona volta contra la Damm.

Derrota del CE Sabadell a Olímpia

El CE Sabadell va ser la nota negativa. Els d’Albert Milà van caure a Olímpia davant el San Francisco (0-2) en un duel que els balears van decidir al tram final. Després d’un inici molt intens, les ocasions es van succeir als dos costats, però sense encert en la finalització. Al segon temps, el conjunt arlequinat es va fer amb el domini del partit i va començar a inclinar el camp amb arribades constants. Les més clares van ser per a Pau Fernández, amb una rematada creuada desviada i un xut des de la frontal que es va estavellar al travesser, i per a Alya Camara després d’una bona jugada personal. Va perdonar el juvenil del Centre d’Esports i ho va pagar.

El golejador dels balears, Marc Hidalgo, va caçar una pilota dins l’àrea per a superar a Lukas Pagès amb una forta rematada a l’escaire just abans del descompte. Ja a l’afegit, el mateix Hidalgo va aprofitar els intents a la desesperada dels arlequinats per, en una contra, duplicar l’avantatge amb una gran vaselina davant els dubtes del porter. El Sabadell es col·loca a l’onzena posició amb dos punts de marge respecte al descens i no pot donar continuïtat a la victòria de la setmana passada. Després de l’aturada els d’Albert Milà rebran al Racing Zaragoza en un duel clau per a allunyar-se de la zona vermella.