Més d’un miler de corredors a la Cursa solidària de la UAB

Més d’un miler de persones van participar diumenge a la Cursa i caminada solidària en suport a La Marató de TV3. La dotzena edició de la Cursa va tenir la sortida i l’arribada a la Vila Universitària, al campus de la UAB, i s’hi va poder participar, com cada any, en alguna de les quatre modalitats, amb recorreguts circulars: cursa per a persones amb mobilitat reduïa de 500 metres, cursa d’11,6 km, cursa de 6 km i caminada de 6 km.

La cursa llarga va sortir del campus, va passar pel Sincrotró Alba, i va entrar als carrers de Cerdanyola del Vallès, passant per davant de l’Ajuntament. Els que van fer la modalitat curta (cursa i caminada) van passar a tocar del Sincrotró Alba i després van tornar al campus.

Les curses van començar a les 10.30 hores (la de mobilitat reduïda), 11 h (la cursa llarga) i 11.20 h (la cursa i caminada curta). El guanyador en la categoria masculina de la cursa llarga va ser Arnau Seguí Moll, i en la categoria femenina, Elisa Melilli.

Satisfacció dels organitzadors

La UAB i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, amb la col·laboració i el patrocini d’Applus+ Laboratories, la Universitat de Barcelona (UB) i l’EMD Bellaterra, han organitzat la dotzena edició d’aquesta cursa, que ha convertit el campus en una festa esportiva i solidària.

El rector de la UAB, Javier Lafuente; l’alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón; i el president de l’EMD Bellaterra, Josep Maria Riba, van donar la sortida de les diferents curses, a més d’agrair a tots els participants en aquesta causa solidària.

Una cinquantena de voluntaris

Com a novetat, i per fer passar el fred i l’esforç, es va oferir xocolata desfeta a tots els corredors en arribar a la meta. Una cinquantena de persones han format part de l’equip de voluntariat de la Cursa de la UAB, col·laborant en totes les tasques de logística i organització que calen per un esdeveniment com aquest. També els estudiants de Fisioteràpia de la Facultat de Medicina de la UAB van oferir els seus serveis, de forma voluntària, als corredors o participants que ho necessitaven, després de la cursa o caminada.

A la Cursa hi van participar corredors federats, esportistes aficionats, famílies, personal, professorat i estudiants universitaris que, amb la seva participació, han volgut contribuir a aquesta causa solidària.