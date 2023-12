Llum verda a la construcció de pisos socials a la Roureda

La construcció d’habitatge social a la Roureda va completar un nou pas en el ple municipal d’ahir dilluns. El Govern, amb majoria absoluta, va aprovar de forma definitiva el projecte de reparcel·lació i urbanització de la Roureda, que permetrà construir el nou Complex de Gent Gran, amb 100 habitatges, noves promocions d’habitatge social, noves places i zones verdes. En definitiva, tal com ha dit aquest dilluns en roda de premsa el regidor Eloi Cortés, “tanquem la carpeta dels tràmits administratius”, perquè ja s’han completat, i l’any que ve ja podran començar les obres, un cop hagin estat licitades i adjudicades. La idea de l’Ajuntament és que tant la urbanització dels terrenys com la construcció del complex es facin paral·lelament.

Els terrenys que s’urbanitzaran són els que hi ha entre els carrers de Costabona, Àger, Rialb i la sortida de la ronda Oest (C-58); en total, prop de 30.000 metres quadrats. Allà hi haurà tant el quart Complex de Gent Gran de la ciutat, que se sumarà als de Sant Oleguer, Alexandra i Parc Central. El centenar de pisos estaran repartits entre dos edificis, connectats per una passera. Tindran entre 50 i 65 metres quadrats, amb una o dues habitacions, i hi haurà servis comuns, com consergeria i neteja. El cost mitjà mensual serà d’uns 365 euros. La construcció d’aquests pisos servirà per descongestionar la llista d’espera que hi ha per accedir-hi, que el passat mes d’agost era d’unes 300 persones i un any aproximadament.

Al nou complex també hi haurà un centre d’activitats obert al barri que inclourà una oficina de serveis socials i espais per a entitats.

Més habitatge assequible

La reparcel·lació i urbanització d’aquesta zona de la Roureda també contempla la construcció d’habitatges de lloguer assequible, amb una primera promoció de 50 pisos (Ca n’Ustrell 1).