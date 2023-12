El Cercle Sabadellès 1856 guanya el Campionat de Catalunya de tennis

L’equip masculí de tennis del Cercle Sabadellès 1856 va guanyar el Campionat de Catalunya absolut. Amb un excel·lent torneig, els sabadellencs van protagonitzar una espectacular remuntada a la final davant el Reial Club Tennis de Barcelona per a aconseguir el títol. El Cercle no arribava a la cita com un dels caps de sèrie malgrat que havia estat finalista a les tres darreres participacions. No obstant això, va presentar de nou la seva candidatura eliminant al Polo als quarts. A la semifinal va superar a La Salut i el darrer obstacle era el de major envergadura: l’RCT Barcelona, el gran rival a batre.

Els barcelonins ho tenien tot de cara per a revalidar el títol i és que van començar la final amb un 3-0 difícil de remuntar. No va tirar la tovallola el Cercle malgrat no tenir marge d’error i va guanyar els dos següents partits (un d’ells al tercer set i contra tot pronòstic), deixant que els dobles ho decidissin tot. “Vam perdre un partit que no esperàvem i la veritat és que la sensació era d’haver-nos quedat a les portes de nou. El nostre 1 va fer un partidàs guanyant a un rival més fort i això ens va donar ales per creure-hi”, afirmava el capità de l’equip, Òscar Hernández.

Tot per decidir als dobles

Les parelles formades per Adrià Soriano i Sergio Martos i Georgii Kravchenko i Nikolai Nedelche van imposar-se al súper tie-break en ambdós enfrontaments en un final d’infart fins al 4-3 definitiu. Un premi a l’esforç i a la feina feta a l’entitat sabadellenca. “És un torneig que feia anys que volíem guanyar i sempre ens quedàvem a les portes. La junta ens ha donat l’enhorabona i és un gran orgull per al club haver assolit el campionat”, explica el capità. El Club Tennis Sabadell, per la seva banda, va caure als quarts de la categoria femenina.