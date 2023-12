El CN Sabadell celebra el seu tradicional dinar de Nadal

El CN Sabadell va celebrar el tradicional dinar de Nadal amb la premsa a les instal·lacions del Carrer Montcada. Amb la presència dels diferents mitjans que cobreixen l’actualitat de l’entitat, hi van assistir els nedadors Ferran Julià i Marina Garcia, la nedadora artística Emma Garcia i els waterpolistes Mati Ortiz i Xavi Teclas. També van ser presents els dos entrenadors de l’Astralpool, David Palma i Quim Colet i l’entrenador de natació, José Antonio del Castillo. A més de la representació institucional encapçalada pel president Claudi Martí.

Martí va aprofitar el dinar per fer balanç d’un extraordinari 2023 amb el waterpolo com a pal de paller i la sisena Champions de l’equip femení com a gran èxit. “Esperem que el 2024 sigui igual o millor”, asseverava el president durant el brindis. Entre els temes de tertúlia que van aparèixer, es va tractar des de la falta de protagonisme de la natació estatal fins als problemes amb l’arbitratge al waterpolo. “És el que menys ha evolucionat d’aquest esport a nivell estatal. El nostre món és molt petit i costa de trobar àrbitres que no tinguin relacions personals amb els clubs”, reflexionava.

Amb París 2024 a l’horitzó i l’Europeu i el Mundial a tocar (es disputaran al gener i al febrer, respectivament), el calendari arriba amb un gran volum d’esdeveniments. “Tenim per davant un calendari atípic amb moltes competicions. Ens hem d’adaptar”, deia el president. El CN Sabadell tanca la porta del 2023 i obre la del 2024, un any que promet tornar a estar carregat d’emocions i èxits.