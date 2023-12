Caldrà inscripció prèvia per participar a la passada de Sant Antoni Abat

La passada de Sant Antoni Abat del dimecres 17 de gener incorpora novetats significatives amb l’objectiu de garantir el benestar dels animals. El principal canvi que hi haurà en la pròxima edició és que caldrà que els participants s’inscriguin prèviament. L’Ajuntament defensa que, d’aquesta manera, es podrà avaluar que els propietaris dels cavalls tenen tota la documentació necessària. El termini per fer la preinscripció és el 12 de gener a través del web de cultura de l’Ajuntament de Sabadell (https://www.sabadell.cat/ca/destaquem-cultura/). Qui no faci aquest tràmit no hi podrà participar.

El dia de la Passada hi haurà tres punts on hi haurà veterinaris que verificaran la documentació, comprovaran que els cavalls estan en condicions per prendre-hi part i que el pes dels carros no sobrepassa l’establert a la normativa municipal. També s’habilitaran punts d’abeuratge al principi i final del recorregut per tenir cura de la hidratació dels animals. L’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença, el Benestar i la Protecció dels animals de Sabadell contempla aspectes com que el pes total del carruatge i la càrrega que suporti no pot superar el doble o triple del pes del cavall, que sol ser d’entre 350 i 500 kg, segons els organitzadors; queden prohibides les cabrioles amb els cavalls i els menors d’edat que hi pugin han de dur casc obligatòriament.

La Passada de Sant Antoni Abat l’organitzen conjuntament les colles Sant Antoni Abat Colla Vella i Joventut Sant Antoni Abat Colla Nova, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell. L’objectiu d’aquestes mesures és que aquesta tradicional celebració sigui un èxit un any més, amb el seguiment per part d’un nombrós públic als carrers de l’eix central de la ciutat.