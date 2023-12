La Creu Roja reparteix joguines a més de 600 infants a Sabadell: “Han caigut les donacions de particulars”

Creu Roja Sabadell ha començat a repartir joguines a més de 600 infants de Sabadell en un any on han caigut les donacions de particulars. La inflació i la pèrdua de poder adquisitiu han desincentivat la compra de regals per als nens que ho necessiten. Temen quedar-se sense estoc per la campanya de l’any vinent. “Amb 30 euros ja no et pot comprar una joguina, les donacions han caigut al voltant d’un 60%”, exposa David Jové, coordinador de Creu Roja Sabadell.

La Creu Roja busca fons per a poder comprar més joguines als infants en situació de vulnerabilitat. Set de cada deu joguines que es reparteixen es compren amb fons de la Creu Roja i, la resta, són aportacions d’empreses i particulars. Amb la caiguda de donacions, s’estan quedant sense estoc i l’entitat ha engegat una campanya de donacions perquè qui ho vulgui, pugui fer una aportació.

“Aquest any hem arrancat la campanya amb excedents de l’any passat, però ara ens quedem sense estoc”, exposa. Falten joguines, especialment, per als infants d’entre zero i un any i per als més grans, de 10 a 12.

Les donacions baixen, però la necessitat encara hi és. “Preveiem repartir joguines al mateix nombre d’infants que l’any passat”, sosté Montse Font, presidenta de Creu Roja Sabadell, que defensa la importància d’aquesta campanya. “El lleure és molt important, els ajuda a desenvolupa els sentits, habilitats socials i psicomotores”, afegeix Núria Macià, referent de Joventut de Creu Roja Sabadell.