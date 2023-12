El Govern de Sabadell aprova definitivament la pujada dels impostos un 15% de mitjana

El Govern ha aprovat definitivament la pujada d’impostos un 15% de mitjana. En un ple extraordinari aquest divendres, l’executiu de PSC i Junts ha aprovat per majoria les ordenances fiscals per a l’any que ve, amb el rebuig dels grups de l’oposició, ja que tots hi han votat en contra: ERC, Crida, En Comú Podem Sabadell, Vox i PP.

La quarta tinenta d’alcaldessa i responsable de Desenvolupament econòmic, Montse González, ha justificat l’increment perquè “necessitem equilibrar els ingressos i les despeses corrents per poder garantir la prestació dels serveis necessaris en un context que els costos d’aquests serveis s’han disparat”. I ha tornat a subratllar que la pressió fiscal de Sabadell “és la més baixa del nostre entorn més immediat i també dins el grup de les grans ciutats catalanes”. Els socis del PSC al Govern, Junts, han defensat que la proposta fiscal és “acurada” i el sisè tinent d’alcaldessa, Lluís Matas, manté que “no prendre aquesta decisió podria comportar la paràlisi d’una ciutat que ningú es pot permetre i no caurem en la irresponsabilitat de no fer-ho”.

L’oposició rebutja l’increment mitjà del 15% perquè el considera desproporcionat. La taxa de residus ha centrat bona part del debat, ja que inclou un canvi que és que les persones vulnerables deixaran de tenir una bonificació del 100% i hauran de pagar una taxa mínima de 15 euros l’any. La regidora d’ERC Sílvia Renom ha afirmat que “no tenim model de ciutat. Ja podem pujar aquest tant per cent, però si no es fa un replantejament del model, no valdrà per res. Com a ajuntament cal que ens adaptem, ja és una emergència. Si bé caldrà una nova gestió de la recollida de residus, no podem caure en no incentivar les bones pràctiques quan la llei permet modular-les perquè permet certa flexibilitat”. Una de les al·legacions d’ERC que s’ha aprovat és l’ampliació de tres anys addicionals la bonificació del 50% de l’IBI en els habitatges de protecció oficial.

Per part de la Crida, la seva portaveu, Anna Lara, lamenta que després del període d’al·legacions i les queixes que hi ha hagut per part de partits polítics, entitats i ciutadans per la proposta inicial de les ordenances, ara que s’ha elaborat el text definitiu “els canvis són minúsculs”. “La línia de treball hauria de ser la bonificació activa i creixent, no tallar-la per la meitat”, ha dit, en referència a algunes bonificacions que es modifiquen com la del compostatge, que passa del 90% al 50% màxim. Una al·legació de la Crida que s’ha aprovat fa referència a què les factures que vagin a nom de la comunitat de propietaris que hagin instal·lat sistemes d’aprofitament energètic com plaques solars serveixin per bonificar els titulars dels habitatges que, formant part de la comunitat de propietaris, hagin participat en la instal·lació.

Tot i que s’hagin acceptat algunes al·legacions dels comuns, el portaveu d’En Comú Podem Sabadell, Joan Mena, ha explicat que “el gruix de la columna vertebral de les ordenances no el compartim”, per la qual cosa també hi han votat en contra. Sobre el 15% de mitjana que pujaran els impostos, Mena creu que “no pot ser que tota la ciutat estigui equivocada menys el govern de Sabadell. Hi ha hagut una reacció molt majoritària des de diferents actors demanant al govern aturar aquesta pujada”. “Tenir majoria absoluta no vol dir tenir la raó, s’ha d’escoltar la ciutadania”, ha afegit. Montse González ha obert la possibilitat a estudiar, a partir de l’any que ve, una de les propostes dels comuns: la taxa Amazon perquè les empreses de comerç electrònic que facturin més d’un milió d’euros anualment hagin de pagar un impost específic a la ciutat.

La regidora del PP, Cuca Santos, qualifica la pujada d’impostos “d’injusta” en un moment en què la inflació ha fet encarir significativament el cost de la vida. “Hi ha una altra forma de fer política i administrar amb major contenció de la despesa i altres prioritats”, ha dit.