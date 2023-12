La caiguda a Copper Mountain deixa fora de combat a Queralt Castellet

Queralt Castellet va acabar cinquena a la segona prova de la Copa del Món disputada a l’estació de Copper Mountain, als Estats Units. La sabadellenca va quedar fora de combat a la segona ronda després d’un cop i ja no va poder sortir a la tercera màniga. El fort cop va fracturar sis costelles de la sabadellenca, a més de col·lapsar el pulmó amb pneumotòrax i hematomes. “Un ensurt per a la vida i una altra experiència per a aprendre”, afirmava a les seves xarxes una Queralt Castellet que també es sent “molt afortunada d’estar aquí” i “segura que es recuperarà de tot”. La ‘rider’ ja va patir una caiguda menor a la primera prova de la Copa del Món a Secret Garden i amb aquesta lesió diu adeu gairebé de forma definitiva a la temporada de neu.