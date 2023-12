L’aturada del SurfCity ha estat una bona notícia pels sabadellencs. Com a mínim per un 80,9% sí. I és que aquest ha estat el percentatge, que s’ha mostrat en contra del projecte urbanístic, obtingut en una enquesta realitzada pel Diari de Sabadell durant aquest cap de setmana. A la mostra hi han participat prop de 300 persones, sent 242 les que han optat per la negativa a la piscina d’onades. En l’altre extrem 57, el que resulta un 19,1%, han considerat que la idea s’hauria d’haver continuat.

L’opinió dels veïns

Més enllà de les xarxes també hem visitat un dels barris propers a la zona del Surf City, Sant Oleguer. Allà hem parlat amb alguns veïns, sent la majoria dels interpel·lats contraris a la piscina d’onades. És el cas de Montse Farràs, Marta Vidal i Marta Pola.

“Veig bé que s’hagi aturat i em sorprèn que no s’hagués fet abans, ja que fa anys que ens trobem en situació d’emergència climàtica. Jo baixo cada cap de setmana al Ripoll i penso que l’entorn necessita altres solucions que no passin pel ciment. A més a més, el que volien fer penso que estava dirigit a gent amb un poder adquisitiu alt i era una idea innecessària. Els sabadellencs de carrer no estem per aquestes coses i, total, si volem anar a la platja, ja la tenim a uns quants quilòmetres”, explica Montse Farràs, veïna de les cases de Cal Garcia.

“Crec que l’aturada és una bona notícia. Jo visc a Covadonga i veig cada dia el riu, nosaltres no necessitem cap reindustrialització. El que ens cal és recuperar la flora i fauna que hi havia, perquè si es cuida l’entorn, aquest pot tornar a ser preciós. El que no entenc és com aquí el consistori està obsessionat amb la indústria al riu i, en canvi, els municipis del voltant sí que l’estan adaptant. Precisament, per això, crec que la piscina d’onades seria contraproduent per tota la zona i considero que s’hauria d’apostar per altres opcions més sostenibles”, afirma Marta Vidal.

“La idea des de bon principi em va esgarrifar. He treballat molts anys al món nàutic i no entenia com vivint en un país ple de litoral i una ciutat tan propera al mar algú es podia plantejar un projecte així. Sento que aquest projecte no ha estat gens consensuat amb la ciutadania, ens han volgut fer creure que era una idea que el barri volia i no és així. Aquí no ha vingut ningú a debatre amb nosaltres, perquè si ho haguessin fet sabrien que tenim altres necessitats”, Marta Pola.