El quinto forma part de la tradició nadalenca de Sabadell i atrau centenars de persones cada vegada que s’acosta el Nadal. Especialment el dia 25 de desembre podem trobar cues i, si no anem amb temps, potser ens quedem fora. Ja has fet la sobretaula i et ve de gust una partida (o dues, o tres…) al quinto? Et diem on pots anar.

Can Capablanca

Dilluns 25 de 18:30 a 21:30 i de 22:30 a 1:00h

Dimarts 26 de 18:30 a 21:30h

Divendres 29 de 22:00 a 1:00h

Dissabte 30 de 22:00 a 1:00h

Dilluns 1 de 18:30 a 21:30h

Divendres 5 de 22:00 a 1:00h

Dissabte 6 de 18:30 a 21:30 i de 22:30 a 1:00h

Hotel Urpí:

Dilluns 25 de 17:30 a 1:30h

Dimarts 26 de 17:30 a 23h

Divendres 29 de 21.30h a 23h

Dissabte 30 de 17:30 a 23h

Dilluns 1 de 17:30 a 23h

Divendres 5 de 21.30h a 1.30h

Dissabte 6 de 17:30 a 23h

Diumenge 7 de 17:30 a 1:30h

Divendres 12 de 21.30h a 1.30h

Dissabte 13 de 17:30 a 1:30h

Diumenge 14 de 17.30h a 22.30 h.

El Ciervo: