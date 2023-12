La recuperació del PIB per habitant, a ritme dispar a Sabadell i la comarca

El Vallès Occidental continua lleugerament per sota dels nivells de PIB per habitant previs a la pandèmia, segons dades del 2021 publicades recentment per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). La xifra se situava en 31.400 euros, 500 menys respecte al balanç del 2019. En la variació anual del 2020, va créixer un 9%, tot i que encara suposava un 1,5% menys que abans de l’arribada de la covid. Això col·loca la comarca en la mitjana catalana l’any 2021 -índex 100-.

Si entrem a valorar específicament els valors a Sabadell, la recuperació el 2022 va ser absoluta, amb un PIB total de 5.431,5 milions, per sobre dels 4.814,3 del 2019. En la mateixa línia, també va augmentar en gairebé 3.000 euros el PIB per habitant -25.300 euros l’any passat-, això sí, per sota (72,5) de l’índex català (100).

L’evolució comarcal

De fet, només onze comarques de Catalunya havien recuperat els nivells de PIB per habitant previs a la pandèmia l’any 2021. Les que més van aconseguir repuntar, amb augments de més del 10%, van ser la Ribera d’Ebre (16,6%), la Terra Alta (13,2%) i el Pallars Jussà (10,3%).

En canvi, les que més havien perdut en PIB per habitant eren algunes de les més dependents del turisme: la Cerdanya (-13%), el Pallars Sobirà (-13,3%) i Aran (-18,7%). Les altres comarques que van mantenir o recuperar el PIB per habitant van ser l’Anoia (0,9%), el Baix Camp (1%), Berguedà (0%), Montsià (6,1%), Pla d’Estany (1,8%), Pla d’Urgell (4,2%), Segrià (1%) i Vallès Oriental (1,1%).

PIB per habitant als municipis

Més enllà de Sabadell, pel que fa als municipis, més del 40% de localitats amb més de 5.000 habitants i la resta de capitals comarcals havien superat el 2021 el nivell de PIB per habitant previ a la pandèmia de la covid-19.

En tot cas, 208 dels 219 municipis de més de 5.000 habitants i capitals comarcals augmenten el PIB el 2021 independentment de si el milloren respecte a l’esclat de la covid. Els augments més forts es van notar a Súria (58,6%), Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (58,1%) i Lliçà d’Amunt (51,5%). Les caigudes més intenses van ser a Almacelles (-9,3%), Móra d’Ebre (-4,2%) i Sant Hilari Sacalm (-3%).

PIB del 2022 en municipis de més de 50.000 habitants

Segons l’Idescat, amb les dades avançades del 2022 per a municipis de més de 50.000 habitant, el PIB creix a tots ells. El major augment es nota al Prat de Llobregat, amb un 25,6% més, seguit de Cornellà de Llobregat (11,9%) i Barcelona (11,8%).

Barcelona ha generat 83.415,9 milions d’euros, xifra que representa gairebé un terç del PIB de Catalunya (30,8%) l’any 2022. Amb un PIB per habitant de 51.200 euros, la capital catalana se situa per sobre de la mitjana al país (34.800 euros), juntament amb el Prat de Llobregat (62.400 euros), Sant Cugat del Vallès (57.300 euros), Tarragona (43.700 euros), Girona (41.300 euros), Granollers (40.800 euros), Cerdanyola del Vallès (40.600 euros), Cornellà de Llobregat (39.600 euros) i Lleida (35.300 euros).