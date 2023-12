800 anys de tradició: el primer pessebre, al Racó del Campanar

El Museu d’Història de Sabadell se suma a la celebració del 800è aniversari de la creació del primer pessebre, convidant la ciutadania a visitar el “pessebre de tot l’any”, un singular element patrimonial que consisteix en unes figures de bronze en relleu col·locades al Racó del Campanar des del 1991. En la mateixa línia de celebrar aquesta efemèride el MHS exhibeix des de la setmana passada la “Joia de Nadal”, figuretes de pessebre artesanes de principis del segle XX.

El “pessebre de tot l’any” va ser instal·lat el desembre de 1991 al Racó del Campanar, en memòria de Lluís Mas i de Francesc Casañas com a pioners del pessebrisme a Sabadell. Commemorava també el setantè aniversari del primer pessebre artístic que ambdós van muntar a l’Asil Sardà i Salvany, les “Germanetes”.

Aquest pessebre va ser encarregat a Vicenç Mas, fill d’en Lluís. El relleu de les diferents peces que conformen el pessebre es va fer primer en fang i després en guix, per finalment ser fos en bronze a la foneria de cal Morral, situada antigament al carrer de la Salut. Era tradicional que el Banc de Sabadell encarregués el seu pessebre a Vicenç Mas i és per això que, quan li van encarregar el “pessebre de tot l’any”, el Banc de Sabadell es va fer càrrec de les despeses.

800 anys de tradició

Aquest any es celebra el vuitè centenari del naixement del pessebre. Aquesta tradició nadalenca té l’origen a la població italiana de Greccio el 1223, on sant Francesc d’Assís va crear la primera representació del naixement de Jesús. Per sumar-se a aquesta commemoració, el Museu convida a fer la visita al “pessebre de tot l’any” i, també, a la Joia de Nadal, una exposició de figures de pessebre de ceràmica, donació de Vicent Tubau Monfa al Museu d’Història de Sabadell. Van ser fabricades a mà pel conegut “Sr. Isidre”, vigilant del carrer de Quevedo, entre els anys 1925 i 1930.

Aquesta exposició està inscrita al programa d’activitats de commemoració dels 800 anys que es celebra a tot Catalunya per part de nombroses entitats.