Saps on és l’antiga casa del Diari de Sabadell?

Passejant pel carrer de Sant Quirze, a Sabadell, són nombrosos els ciutadans que dirigeixen amb sorpresa la seva mirada cap a les lletres que presideixen un dels edificis que contemplen l’indret, a l’altura del número 37. Allà, en la façana, es conserva un element amb un gran valor històric i simbòlic, sobretot per als integrants que han passat i aquells que continuen formant part d’aquest diari.

Durant més de tres dècades, el Diari de Sabadell va tenir la seva seu en aquest punt del Centre de la ciutat. L’edifici va acollir la redacció del mitjà al llarg de 31 anys, amb incomptables històries viscudes.

Des de fa un temps, l’edifici s’ha transformat, convertint la sala de màquines del periodisme local en deu habitatges. Tot i aquest canvi, impulsat el 2020, es van mantenir expressament les lletres de la capçalera a la façana.

Un compliment estricte de la normativa de l’Ajuntament hauria impedit conservar les lletres de Diari de Sabadell a la façana perquè fan referència a una activitat que ja no hi és. Però tal com va explicar aleshores la directora de l’obra del despatx d’arquitectura sabadellenc SausRibaLlonch, Marta Llonch, al promotor li feia il·lusió mantenir les lletres i la façana, amb el permís de l’actual empresa editora del Diari (Novapress Edicions), “com a recordatori i memòria històrica”. El rètol es va quedar allà on era, esdevenint un element icònic, mostra viva de la història de la professió a Sabadell.