Megafonia intel·ligent a la línia vallesana de Ferrocarrils

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha instal·lat un nou sistema de megafonia intel·ligent a una trentena d’estacions de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia per garantir que els missatges siguin clars i intel·ligibles en qualsevol moment, sigui quin sigui el nivell de so ambiental. L’actuació, que ha tingut un pressupost global de 875.000 euros, permet també millorar el rendiment, la qualitat i la fiabilitat del sistema de megafonia.

Els altaveus del nou sistema ajusten de forma automàtica el volum de reproducció dels missatges en funció del soroll de fons de l’estació, que varia constantment a causa, sobretot, de les entrades, aturades i sortides dels trens. D’aquesta manera, s’aconsegueix una distribució homogènia del so per tots els espais de l’estació, com andanes, vestíbuls, passadissos d’accés i ascensors.

A més, en els moments en què el so ambient de l’estació és més baix, el sistema redueix automàticament el volum dels missatges per no exposar els clients a nivells de so massa elevats. De la mateixa manera, en les franges horàries amb menys afluència de passatgers, els nivells sonors dels missatges també són més baixos que en hores punta.

Avisos informatius

El pla de nova megafonia s’ha dut a terme després d’unes auditories de so realitzades a les estacions de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia. A partir dels resultats d’aquest estudi, s’ha decidit renovar completament el sistema de megafonia d’estacions amb un alt volum de passatgers, com les de Gràcia, Provença i Sarrià. En d’altres estacions, s’ha adaptat el sistema actual revisant altaveus i afegint noves sondes, també amb l’objectiu de millorar la sonoritat i la intel·ligibilitat dels missatges en tots els espais i en qualsevol situació ambiental.

Fins ara, la megafonia d’aquestes estacions ja utilitzava nivells de volum prèviament definits, però no incorporava un control automàtic i en temps real del volum. La megafonia a les estacions de tren s’utilitza fonamentalment per donar avisos informatius (destinació dels trens, andana de sortida, etc.) i alertes sobre incidències o emergències.