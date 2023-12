La macropanera d’Atendis ja té guanyador. El número premiat de la panera solidària ha estat el 3691. El sorteig s’ha celebrat, com és habitual, aquest dimecres 28 de desembre davant de notari.

L’entitat ha batut rècords. Aquesta edició ha estat tot un èxit: s’ha venut les 10.000 participacions que s’havien posat en joc i Atendis ha aconseguit recaptar 25.000 euros per a l’entitat. És el primer any que l’entitat ha fet sold out. Eel sorteig permet a l’entitat recollir fons per millorar la qualitat de vida dels seus usuaris, amb discapacitat intel·lectual.