Sabadell demandava el seu Grinch particular. La ciutat, impregnada per la dolçor del Llaminer, ha descobert una nova figura que arriba disposada a arruïnar la festa, encara que sigui per culpa d’un trauma no curat en el passat i que encara està per descobrir. La Bruixa del Carbó s’ha integrat en la representació del ‘Somriu al Nadal’ amb el repte de guanyar-se l’estima dels més petits i les famílies, exercint alhora com a contrapunt de l’estrella nadalenca per excel·lència a casa nostra.

“Soc la nèmesi del Llaminer. Ell és la llum, el color, l’alegria, la felicitat i el somriure. I això és tot el que a mi no m’agrada. Jo vull un món gris, ensopit, sense somriures… D’entrada, crec que faré una miqueta de por, però de seguida trencarem el gel. Potser des de fora la sensació pot ser de ‘no sap el que s’està perdent’. I m’hauran d’ajudar”, sintetitza sobre el seu caràcter, un punt antipàtic.

“Alguna cosa, amagada en el passat, li va passar i ara detesta Nadal”

Encarnada per Alba Grau, l’actriu admet que el personatge no respon gaire al seu sentiment cap a Nadal. “És la meva època preferida de l’any i a més, és quan celebro el meu aniversari. M’encanta Nadal i també els nens”, detalla. L’experiència amb els infants, veient l’alegria als seus ulls, l’obligarà a compaginar el seu vessant afable amb l’esperit malèfic del personatge.

La proposta va arribar per sorpresa, de la mà del director artístic, Joan Baptista Torroella. La Bruixa, explica ella mateixa, ve a carregar-s’ho tot. Malgrat que el Soldadet, el Rudolph, la Fada i la resta de personatges lluitaran per evitar-ho i aconseguir descobrir la cara divertida de la nova acompanyant. “Quan em van proposar de participar al Somriu vaig dir: que divertit. Però quan em van especificar les característiques del personatge, una mena de Grinch, vaig pensar que no podia ser. No pot ser que tothom m’odiï per Nadal. A mi m’encanta!”, confessa rient.

Serà una immersió total de pocs dies. L’espectacle va començar dimecres i el 4 de gener viurà el darrer passi. Tot i el seu punt d’aparença amarga, confia a acabar resultant simpàtica i guanyant-se un raconet al cor dels sabadellencs. “La Bruixa és divertida. Es veu a ella mateixa com algú molt malcarada, morruda, sempre està de mal humor perquè això de Nadal la treu de polleguera i li fa molt fàstic. Però té molt bon fons“. Doncs, per què té aquest posat? “Alguna cosa, amagada en el passat, li va passar i ara detesta Nadal”, diu. Secrets que s’aniran descobrint pròximament.

Arribaran els Reis Mags a Sabadell?

La Bruixa va inventar el carbó de sucre, que es reparteix als nens quan no es comporten bé. Ella gestiona la llista negra. “Els Reis porten els regals als nens bons i jo porto el carbó als nens menys bons”, avisa. Però, pot acabar amb la celebració a Sabadell? “No ho crec. Però fins a l’últim moment, crec que tothom patirà per saber si al final s’arregla la situació i poden venir els Reis a Sabadell. Si no, jo hauré guanyat! [riu]”.

L’artista sabadellenca espera que el personatge es pugui consolidar com un més i acabi sent acceptat pel públic. “Si al final la convencen i troba la gràcia a Nadal, suposo que s’acabarà veient que no era tan dolent, només estava enfadada”, conclou sobre aquest nou integrant de l’univers de fantasia nadalenca a la nostra ciutat.