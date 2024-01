Una trentena de nous llocs de treball a Ripollet

La companyia xinesa del sector tèxtil Shanghai Jingqingrong Garment obrirà a Ripollet la seva primera planta de producció a l’estranger. Per aquest projecte, que compta amb el suport del Govern per mitjà d’Acció–l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball- l’empresa invertirà 3 milions d’euros i crearà una trentena de llocs de treball.

La previsió és que comenci la fabricació de productes de punt durant el primer semestre del 2024, un cop finaltzin les tasques d’adeqüació de les instal·lacions. Segons el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ”no és casual que empreses xineses com Shanghai Jingqingrong Garment decideixin començar la seva estratègia d’expansió internacional a Catalunya: un dels territoris més industrialitzats d’Europa i una de les principals portes d’entrada al continent”. En aquest sentit, subratlla que “les empreses xineses han invertit més de 1.000 milions d’euros a Catalunya en els darrers cinc anys, uns projectes que han suposat la creació de més de 2.000 llocs de treball”.

Fundada l’any 2004, Shanghai Jingqingrong Garment s’especialitza en el disseny, fabricació i distribució d’articles de roba arreu del món. La companyia treballa per a grans multinacionals del sector de la moda a escala internacional (com ara Uniqlo, H&M i COS), amb clients principalment a la Unió Europea, Estats Units i el Canadà. L’empresa xinesa va ser una de les companyies amb qui va reunir-se al país asiàtic la delegació institucional catalana encapçalada pel conseller Torrent el passat octubre. En concret, directius de la companyia van reunir-se amb el director general d’Indústria, Oriol Alcoba i Malaspina.

En els darrers cinc anys, la inversió estrangera procedent de la Xina a Catalunya ha assolit els 1.164 milions d’euros, una inversió que ha suposat la creació de 2.100 nous llocs de treball, segons dades d’Acció a partir de l’fDi Markets del Financial Times. Actualment hi ha 114 filials d’empreses xineses establertes a Catalunya. De fet, Acció ha impulsat els darrers anys diverses iniciatives per facilitar la implantació d’empreses xineses a Catalunya, com el Barcelona China’s European Logistics Center (Barceloc) -en col·laboració amb el Port de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i diversos operadors logístics especialitzats- o el China Desk.