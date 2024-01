“Háblame en castellano”, així s’hauria referit segons el sabadellenc Marc Serrano un metge del Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Sant Fèlix. Els fets van ocórrer el passat dimarts, quan Serrano va visitar el centre per una visita mèdica. En entrar a consulta ell va explicar-li la seva situació, en català, però va ser interromput. “Em va dir que li parlés en castellà, però em vaig negar perquè el català és la meva llengua i tinc dret a ser atès en català”, explica.

La reacció del metge, tal com expressa Serrano, va ser de sorpresa: “No s’esperava la meva resposta; així i tot, em va atendre i per la resta va ser tot correcte, això sí ell en castellà i jo en català”. No obstant això, en acabar la consulta, va presentar una instància al centre mèdic. “Situacions com aquestes són, malauradament, massa comunes i no ho podem permetre, tenim tot el dret de parlar i ser entesos en català a Catalunya, perquè és la llengua d’aquí”, destaca.

Serrano assegura que no es queixa del metge, sinó de la situació de “discriminació que pateix dia a dia la nostra llengua en múltiples àmbits”. Per ell, algunes de les solucions passen per “no callar i denunciar sempre qualsevol vulneració dels drets lingüístics” i també per la defensa institucional.

Tuit i resposta

A més a més de la instància, Serrano també va explicar la situació viscuda a X (antic Twitter). Arran de la piulada, el Servei d’Atenció Primària Metropolitana Nord va emetre una disculpa i va assegurar que investigaria els fets per prendre mesures. Segons ha pogut saber el Diari, a hores d’ara, el centre mèdic ha rebut la queixa, està investigant la situació i ja treballa perquè no torni a succeir.