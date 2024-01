Sabadell renovarà quatre àrees de jocs infantils

Sabadell renovarà durant aquest 2024 un conjunt d’infraestructures. Entre aquestes obres hi haurà el canvi de quatre espais de gronxadors. A més a més, també hi haurà modificacions als paviments i tanques. Tot això es durà a terme a les zones de l’entorn del Parc Taulí i al barri de Can Rull. El pressupost destinat serà de 200.000 € i les obres tindran una durarà de 2 mesos aproximadament.

Aquesta renovació està inclosa dins d’un pla municipal que, en aquests últims 4 anys, ha invertit prop de 2 milions d’euros.