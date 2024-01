Aquest cap de setmana el Teatre de la Faràndula ha viscut tot un viatge musical. Un gran resum del 2023 de la mà de l’Orquestra Simfònica del Vallès que, comandada pel seu director, Xavier Puig, conjuntament amb les veus de les sopranos Laura Brasó (dissabte 6) i Montserrat Seró (diumenge 7) han fet vibrar tot el públic present en la 36a edició del Festival de valsos i Danses de l’OSV.

El format ha consistit en dotze peces, una per cada mes de l’any per recordar el caràcter cíclic de la vida a través del vals. Totes elles introduïdes i contextualitzades-amb tocs d’humor- per Puig. Així doncs, a l’espectacle s’ha pogut gaudir de melodies tan mítiques i conegudes com la ‘Polca Italiana‘ de Sergei Rachmaninov, la ‘Vergnügungszug polca’ ( ‘ El tren del plaer’) de Johan Strauss II o la ‘Dansa eslava, núm. 7′ d’Antonín Dvorák.

La cita també ha incorporat compositors del país, com Manuel Valls Gorguina i el seu ‘Vals de barri‘ així com ‘El majo discreto’ d’Enric Granados. A més a més, l’OSV ha aprofitat la interpretació d’Unter Donner und Blitz’ (‘Sota llamps i trons’) de Johan Strauss II per destacar la greu situació de sequera que s’està vivint. Com a curiositat, cal apuntar que durant la interpretació de la peça han picat de mans i peus per emfatitzar el so dels llamps i els trons.

En definitiva, l’espectacle ha suposat una espectacular posada en escena per delectar els sentits i, alhora, encetar la nova temporada anual de l’Orquestra. Un cap de setmana ple de música per l’ OSV que no ha acabat a Sabadell, sinó a Vic. Ja que l’última actuació del diumenge l’han protagonitzat a la tarda al Teatre Atlàntida de la capital osonenca.

Fotos David Chao