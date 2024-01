Creu Roja Sabadell reparteix 4.300 joguines per Nadal

“Veure com les meves filles obren amb il·lusió un regal el dia de Reis m’omple el cor. Si no fos per la Creu Roja, probablement tindrien poc més que uns mitjons”, exposa la P.V, mare de dues nenes. Des de fa tres anys, les seves filles són dos dels 570 infants de Sabadell beneficiaris de la campanya de joguines de Nadal que reparteix regals a més de 1.400 infants en situació de vulnerabilitat de Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès.

En total, l’entitat ha entregat 4.300 joguines, uns tres regals per cada infant. La P.V., com moltes altres famílies, prioritzen les compres de primera necessitat i no es poden permetre invertir en joguines. Ni tan sols per Nadal. “Si necessito roba per les nenes, com he de pensar a comprar-los un playmòbil?”, es pregunta.

Un model que es queda

La presidenta de la Creu Roja a Sabadell, Montse Font, ha avalat el model de botiga que es va estrenar el 2019 a Sabadell i que un any més ha continuat vigent. D’aquesta manera, els pares poden escollir els regals que més s’adapten als gustos i necessitats dels seus infants.

“Cada infant rep la joguina que desitja”, expressa Font. També les famílies ho celebren: “És un gust poder fer-ho així: fa vergonya haver de demanar, però aquest model ens dignifica, ens fa sentir com si estiguéssim a una botiga qualsevol”, exposa P.V.

Nova campanya de donacions

La inflació i la pèrdua de poder adquisitiu van desincentivar l’entrega de joguines de particulars per als nens que ho necessiten i, davant d’aquesta situació, van impulsar una campanya de donacions econòmiques: “La intenció és que cadascú aportés el que pugui. Cinc, deu, quinze…”, exposava el coordinador de Creu Roja Sabadell, David Jové.

I és que, de fet, el 70% de les joguines que s’entreguen al Nadal es compren amb fons de la Creu Roja i, la resta, són aportacions d’empreses i particulars. Amb la nova campanya de donacions econòmiques que s’ha posat en marxa enguany, han aconseguit recaptar més de 4.000 euros d’una trentena de particulars. La Creu Roja s’havia quedat sense estoc de joguines i necessitaven diners per a poder comprar-ne de nous. I que els reis d’Orient puguin passar l’any vinent per totes les llars de Sabadell.

La 31a edició de la campanya de joguines també ha comptat amb col·laboracions d’empreses i entitats. S’hi han organitzat torneigs esportius, concerts solidaris, un quinto solidari i recollida de joguines entre els treballadors d’empreses i la col·laboració econòmica de diverses empreses del territori.