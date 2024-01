La grip i el coronavirus tensen la situació al Taulí

L’hospital Parc Taulí de Sabadell torna a viure setmanes de tensió per l’acumulació de casos de grip i Covid-19 a les Urgències. Fonts de l’hospital asseguren que el centre treballa amb normalitat, però admeten que el pic de contagis de malalties respiratòries que viu no només la ciutat i la comarca on dona servei l’hospital, sinó tot el país, fa que tot vagi més lent. En aquest sentit, ahir divendres el Departament de Salut va decretar que la mascareta torni a ser obligatòria als centres sanitaris.

Professionals assistencials del Parc Taulí denuncien al D.S. que la situació és endèmica i que s’acumulen els problemes derivats, principalment, de la manca de personal que fa anys que pateix l’hospital. Tal com explica una professional d’Urgències que prefereix mantenir l’anonimat, “la situació està bastant desbordada. Ja de normal estem col·lapsats i, ara, amb les infeccions respiratòries, el doble”.

En aquesta línia es va pronunciar el passat dijous el sindicat Metges de Catalunya, que assegura que “els tres hospitals públics de la comarca [Taulí, hospital de Terrassa i Mútua de Terrassa] tenen les urgències col·lapsades i els pacients s’esperen durant moltes hores i s’amunteguen als passadissos. Una situació que es reprodueix també fora dels períodes epidèmics”. El sindicat afirma que les infraestructures s’han quedat petites i són insuficients per atendre el creixent nombre de població i el seu envelliment, que cada vegada demana més atenció, per la qual cosa reclama que es “prioritzin i accelerin” les millores previstes. Treballadors del Taulí apunten al Diari que els pacients menys greus que han d’ingressar poden estar “entre quatre i cinc dies en una llitera enmig d’un passadís, depenent de l’especialitat”.

Els més greus, afegeixen, ingressen immediatament. Una altra professional de l’hospital, que treballa a les plantes d’hospitalització, coincideix que “les urgències estan col·lapsades” i afegeix que la vaga d’infermeria d’aquests dies no es pot seguir perquè “sempre ja som serveis mínims i hi ha serveis amb menys infermeres de les que hi hauria d’haver”. La direcció de l’hospital ha declinat fer declaracions oficialment i es remet als comunicats que emet el Departament de Salut.

La mascareta torna a ser obligatòria als centres de salut

El Departament de Salut va ordenar ahir divendres que l’ús de la mascareta torni a ser obligatori als centres sanitaris com a mesura de prevenció dels contagis d’infeccions respiratòries. Salut també insisteix que les qüestions que no suposin un risc vital es poden atendre als CAP o als CUAPS, com el de Sant Fèlix (ctra. Barcelona, 473) oberts 24 h i equipats per fer analítiques i radiografies. També es recorda que es poden fer consultes mèdiques trucant al telèfon d’atenció 061.