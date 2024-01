Lluís Sala: “El Consell del Centre d’Esports mai ha negociat amb el grup italià”

Després de desestimar de manera definitiva l’opció del grup italià Holding Maraja d’adquirir el club, l’advocat i secretari del Consell del Centre d’Esports Sabadell-SAD, Lluís Salas, ha explicat al Diari de Sabadell alguns detalls dels motius de la decisió, deixant molt clar que “el Centre d’Esports no té cap responsabilitat. De fet, no ha entrat mai en cap negociació amb aquest grup, quedant absolutament al marge. Jo, com a advocat, vaig rebre l’encàrrec d’estudiar aquesta proposta que va arribar a través d’un intermediari i ho he fet de la manera més professional possible. El club no ha format part d’aquest encàrrec”, ha insistit.

Des d’un primer moment va quedar sorprès per l’actitud del grup transalpí. “Hem mantingut moltíssimes negociacions des del 2017 amb grups i s’ha fet amb màxima discreció. Fins i tot sense assabentar-se els mitjans de comunicació, per respecte a una de les condicions bàsiques com és la confidencialitat, la qual cosa ja no s’ha produït en aquest cas. No sé per quin motiu, el grup italià va esbombar-ho tot des del principi quan penso que això era molt perjudicial per al club i la seva estructura, com l’equip o els treballadors. Ha estat una exposició permanent que no beneficiava en res”.

L’altre punt clau, lògicament, era el factor econòmic. Des del Holding Maraja s’insistia, en un comunicat, que s’havia fet la transacció bancària. Lluís Sala és contundent: “De diners, res de res. Les transferències internacionals no triguen vint dies a arribar. El Banc Sabadell ens ho ha confirmat i és evident que no ha existit una solvència econòmica. De fet, tot això i la resta d’informació és la que he traslladat al Consell d’Administració i s’ha pres la decisió de no tirar endavant l’operació”.

En cas que arribessin els diners, podria canviar l’escenari? Salas veu difícil que arribin, però en aquest supòsit també aclareix que “jo, com a representant del Consell, tindria la possibilitat de retornar els diners i no acceptar”. Tampoc té por a alguna mena de mesura legal per part del grup italià: “Simplement, perquè no ha existit cap relació jurídica entre el Sabadell o els seus accionistes i el grup italià. M’ho podrien dir a mi, però jo només ha actuat de manera escrupolosa com a advocat, en representació d’un club de més de 120 anys d’història”.