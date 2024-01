FOTOS | La boira cobreix la nit sabadellenca

La boira és un fenomen meteorològic poc freqüent a Sabadell. Potser per això, desperta la curiositat dels presents quan es produeix. Moments com la passada nit de dimecres, quan diverses zones de Sabadell van quedar cobertes per l’espessa boira que complicava la visibilitat durant la matinada. Un exemple es va viure, com mostren les imatges, al carrer de Gràcia, al Centre, tot i que va ser present en diferents indrets.

La boira comença a formar-se quan el vapor d’aigua es condensa en petites gotes d’aigua que queden suspeses a l’aire. De fet, la situació climatològica de les últimes hores, marcades per la pluja i el fred, han contribuït a generar aquesta situació. Davant d’aquest tipus d’episodis, cal extremar precaucions en cas de circular amb vehicles. La boira pot complicar la mobilitat, augmentant el risc de patir un accident.

Tens imatges de la boira de les últimes hores a Sabadell? Comparteix-les amb nosaltres a través dels canals habituals, amb un whatsapp al 682146542 o amb un correu electrònic a [email protected].