La residència del Sud de Sabadell s’endarrereix fins al 2026

La construcció de la residència del sud de Sabadell, la primera exclusivament de titularitat pública, començarà “a principis de gener del 2025”, segons la previsió del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, que serà l’encarregat de tirar endavant el projecte. Tal com ha pogut saber el D.S., la conselleria preveu tenir el projecte definitiu redactat el juny d’aquest any, la qual cosa servirà per licitar les obres posteriorment, amb un pressupost d’11,6 milions d’euros finançats íntegrament pels fons europeus Next Generation. En aquest sentit, fonts del departament subratllen que “tots els tràmits previs ja estan realitzats”. Es calcula que la construcció durarà uns 18 mesos, cosa que permetria “tenir la residència finalitzada el juny del 2026 amb totes les funcionalitats”. Estarà situada al carrer de Diego de Almagro, ben a prop del parc Central del Vallès, al barri de Campoamor.

Finalment, la residència tindrà 80 places residencials i 10 de centre de dia. En els dos casos són una desena menys de les previstes en un inici, que eren 90 i 20 respectivament. Des de Drets Socials es puntualitza que “la xifra inicial de 90 és el màxim de places que contempla el nou model residencial sobre el que estan basats els nous projectes” però ara ja es compta amb la distribució definitiva que ha permès determinar el nombre exacte de places que hi podrà haver. Les 80 places de residència estaran repartides en quatre unitats de convivència de 20 persones cadascuna.

Cada unitat de convivència disposarà d’espais independents per garantir el dret de la persona a la privacitat i intimitat i tindran també espais comuns (cuina-office, menjador, sala d’estar i sortida a espais exteriors) que promoguin la interacció social, facilitin les trobades i la comunicació entre persones i fomentin la vida autònoma amb tasques quotidianes (cuinar, posar la rentadora, planxar…) que permetin a les persones residents mantenir certes rutines.

Projecte llargament reivindicat

Sabadell és l’única gran ciutat catalana que no té cap residència totalment pública. La de Sabadell Gent Gran, vinculada al Parc Taulí, és mixta, ja que té places públiques i privades.

L’abril de 2022 la Generalitat i l’Ajuntament van arribar a un acord perquè l’equipament es comencés a construir el 2023 i fos una realitat el 2025. L’entesa, entre la consellera Violant Cervera i l’alcaldessa Marta Farrés, es va produir després d’anys reclamant aquesta construcció des de Sabadell. El 2019, el conseller de Drets Socials Chakir el Homrani i l’alcalde Maties Serracant van signar una declaració d’intencions per desencallar la construcció de la residència, però van pactar que l’obra anés a càrrec de l’empresa municipal d’habitatge, Vimusa, i el govern català havia d’aportar els diners per gestionar-la. Finalment, la residència es farà amb diners europeus i tant de la construcció com la gestió se n’ocuparà la Generalitat. Caldrà veure, però, si en fa una gestió directa o indirecta (subcontractada).