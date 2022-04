Sabadell tindrà la seva primera residència pública per a gent gran i centre de dia. L’equipament estarà ubicat al Parc Central, finançat amb fons europeus Next Generation per la Generalitat i en un sòl cedit per l’Ajuntament. El solar que acollirà la futura residència estarà ubicat al carrer de Diego Almagro, al costat del Complex Parc Central.

El projecte serà presentat per la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, i l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, dijous a les 12.15h a la zona on s’ubicarà. L’acte es podrà seguir presencialment i de forma telemàtica a les xarxes de Drets Socials: canal de Youtube, twitter i facebook.

L’acord arriba després de diverses reunions entre Ajuntament i Generalitat en els últims mesos. En les trobades hi han assistit l’alcaldessa i la consellera, així com el regidor de Junts per Sabadell, Lluís Matas, i representants tècnics de l’Ajuntament de Sabadell. Des dels juntaires, sempre han reivindicat que farien de “pont” entre ambdues administracions. Per part del PSC i de Farrés, han mostrat predisposició a negociar i pactar equipaments clau per a la ciutat amb el Govern català.

Tenir una residència pública per a gent gran és una llarga reivindicació veïnal. Es tracta d’una demanda que compleix enguany 20 anys d’història. El febrer de 2019 Ajuntament i Generalitat van acordar construir un equipament amb 102 places públiques, 98 de les quals concertades amb la Generalitat i la resta quedarà a disposició de l’Ajuntament. Era un projecte cofinançat.

Aquella signatura era una declaració d’intencions, però no pas vinculant. Però, amb el canvi de govern municipal, l’executiu Marta Farrés no incorporava aquesta partida als seus pressupostos perquè considerava que era una competència de la Generalitat. El Govern de Sabadell vol que la Generalitat assumeixi tot el cost de la construcció de la residència.

L’única sense places públiques

Sabadell és l’única ciutat de Catalunya de més de 200.000 habitants que no té una residència pública per a persones grans. Tampoc no disposa de cap plaça pública subvencionada en la seva totalitat per la Generalitat.

Terrassa disposa de 198 places públiques i una residència gestionada per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). I una ja prevista pel 2023. També l’Hospitalet de Llobregat té quatre residències públiques i una oferta de més de 300 públiques. També Badalona disposa de dos centres de la Generalitat, amb 100 places residents.