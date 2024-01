Han deixat de sonar les campanes de Sant Fèlix cada quart d’hora?

El campanar de Sant Fèlix és un dels edificis més emblemàtics de Sabadell. Data del segle XVIII, quan a la ciutat hi vivien unes 1.300 persones. Les obres per construir-lo van començar el 1724 i es van acabar el 1738. Segle rere segle i generació rere generació, el majestuós espai ha desenvolupat un important paper per mantenir informats els veïns de l’indret al voltant de tota mena de qüestions rellevants del dia a dia. La més evident i actual, l’hora que és.

Des de fa uns dies, però, alguns veïns i visitants habituals de la zona, al Centre, han advertit amb sorpresa que les campanes estan sonant aquest any amb menys freqüència. És una percepció real o és que han començat l’any despistats i no escolten el característic repic de campanes a l’indret?

La realitat és que no estan equivocats. Els tocs han deixat de sonar en els quarts des de la mitjanit i fins a els 7 del matí dels dies laborables. Els diumenges, l’avís es reprèn a partir de les 8. Segons han informat des de l’històric emplaçament, la decisió s’ha adoptat després d’escoltar les queixes d’algun veí que havia demanat que sonessin amb menys freqüència. Així, des de fa uns dies, la melodia inconfusible per reconèixer els tres moments -un, dos i tres quarts- han deixat de sonar. Una dinàmica que es preveu que es pugui mantenir de forma indefinida.

Un mirador privilegiat de la ciutat

El campanar és un lloc genuí. Un edifici d’estil barroc, planta octogonal i quatre cossos: els tres primers de pedra i el darrer de rajol de terra cuita. A l’interior conserva vestigis de l’antiga Capella del Roser; es pot visitar l’habitació on hi ha rellotge modernista, el comunidor, on es mostren algunes peces trobades a les excavacions fetes a les voltes, i el pis de les campanes. Un punt icònic que esdevé alhora un mirador privilegiat sobre la ciutat.