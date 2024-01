Cipo posa l’ull en la inserció laboral: “Hem d’obrir portes de les empreses”

Cipo estrena un nou servei d’orientació i inserció laboral amb un curs de logística i magatzem dirigit a joves amb discapacitat intel·lectual. L’objectiu, obrir les portes del mercat laboral a perfils vàlids. “Un Centre Especial de Treball (CET) ha de ser transitori perquè la persona s’incorpori al mercat laboral. Ara, és el torn de la inclusió a l’empresa ordinària”, apunta Jordi Garcia, gerent de Cipo. I és una assignatura encara pendent: segons dades de Dincat, només una de cada cinc persones amb discapacitat intel·lectual en actiu té feina. “Fins ara no podíem oferir-los acompanyament”.

L’entitat del tercer sector ha centrat part de la seva tasca a crear llocs de feina dins del mercat protegit –a Cipo es pot contractar serveis de bugaderia, neteja, jardineria, serveis industrials i restauració, entre d’altres–, però ara busca impulsar les persones amb discapacitat a trobar un lloc de feina a empreses ordinàries. “Hem d’obrir portes i trencar barreres. Moltes persones amb discapacitat són perfils molt vàlids. I tenen unes ganes increïbles de treballar”, destaca Garcia.

Cipo ha analitzat la situació del mercat laboral més proper i han apostat per la gestió de magatzems, logística i distribució. “La necessitat hi és, a la zona de l’Ikea hi ha molta demanda”, expressa el gerent de Cipo. Així, el 29 de gener, s’inaugura el programa d’orientació i inserció amb la formació d’activitats bàsiques de logística i magatzem, una formació homologada amb pràctiques. El curs és de 125 hores, destinat a persones d’entre 16 i 29 anys inscrites com a demandants d’ocupació i amb certificat de discapacitat intel·lectual superior al 33%.

El temari se centra en la gestió de magatzem: funcions, distribució, mercaderies, matèries primeres, recepció i manipulació, embalatges, comandes o maquinària. “Anem de la mà del servei TAINA d’Atendis per enfortir aquest àmbit al territori, ells tenen molta experiència en el tracte amb empreses per a la inserció”. A banda, Cipo oferirà una orientació laboral personalitzada, amb l’elaboració del currículum i recerca de feina.

“Clients que poden obrir portes”

En Jordi Garcia sosté que l’única manera de trencar amb els prejudicis és coneixent el col·lectiu. “Hi ha empreses que no es plantegen la contractació, simplement, per desconeixement”. Però Cipo s’ha fet amb una ampla cartera de clients que avalen la qualitat dels seus serveis. “Potser aquests clients acaben obrint les portes de la seva empresa a usuaris de Cipo. Han comprovat que poden fer-ho”. D’altra banda, Garcia defensa que una plantilla diversa “és capaç de retenir més el talent , enriquir i motivar el personal i apropar-se més al mercat, que és divers”.