Agenda plena a Sabadell per celebrar el Dia Europeu de la Mediació

Amb motiu de la celebració del Dia Europeu de la Mediació el proper 21 de gener, el Servei de Mediació Comunitària de l’Ajuntament sortirà un any més al carrer amb tot un seguit d’activitats per promoure la convivència. Una iniciativa amb la qual es vol continuar donant a conèixer la mediació i els seus avantatges, així com apropar la cultura de la pau i el diàleg al conjunt de la ciutadania.

Entre les diferents propostes, al llarg de la setmana vinent es muntarà una carpa informativa itinerant a diferents espais de la ciutat per informar sobre aquesta metodologia de resolució de conflictes. Les persones que s’hi apropin podran rebre informació sobre el funcionament d’una mediació; quins conflictes es poden tractar; com es pot sol·licitar aquest servei o plantejar tota mena de dubtes sobre com abordar determinats conflictes.

La carpa es trobarà dilluns 15 i dimarts 16, de 10.30 a 12.30 h, als Mercats ambulants del Mercat Central i de la Creu Alta, respectivament. El divendres 19, al passeig de la plaça Major en el mateix horari i dissabte dia 20, al llarg de tot el matí, davant de la Biblioteca Vapor Badia. En aquest mateix equipament, paral·lelament, es desenvoluparà una activitat infantil orientada a fomentar els valors de la pau i la mediació entre els nens i nenes a partir de 6 anys. El taller artístic, amb el nom “Pinzells per la pau”, parlarà sobre els conflictes i la seva resolució pacífica i posarà en pràctica les habilitats dels infants a través d’un exercici plàstic que pren com a referent l’obra del pintor abstracte Kandinsky. L’activitat és gratuïta amb inscripció prèvia.

A més, la Biblioteca Vapor Badia, que compta amb un fons especialitzat de llibres de cultura de pau, dedicarà un racó amb una selecció al voltant d’aquesta temàtica durant aquesta setmana.

Els servei a Sabadell

Al llarg de l’any 2023, el Servei de Mediació ha atès un total de 762 persones. S’han rebut 253 sol·licituds, de les quals s’han tancat 185 (47 resten en procés i 21 han retirat la seva sol·licitud). El 71% han evolucionat cap a un resultat favorable i els acords han beneficiat 6.022 persones.

Pel que fa a les problemàtiques ateses, la gran majoria es situen a l’àmbit veïnal, que representen el 58% dels casos, en temes com ara els sorolls (38%); les molèsties ocasionades per animals de companyia (15%); les humitats (6%), neteja o brutícia (7%) o, simplement, les dificultats de relació entre el veïnat (12%), entre d’altres. En segon lloc, es troben les casuístiques vinculades específicament a les comunitats de veïns (20,54%), com ara l’organització de la comunitat i quotes (21%), neteja (16%); i accessibilitat i soroll (13%). Les problemàtiques de l’àmbit familiar representen el 18% dels casos que s’atenen al Servei i les de l’àmbit escolar un 3%.

L’any 2023 el 38% de les sol·licituds han estat presentades directament per la ciutadania. D’altra banda, i si bé una bona part de les peticions hi arriben per derivació d’altres serveis municipals com ara Policia Municipal, les oficines del Sabadell Atenció Ciutadana o Acció Social, també poden arribar a través d’altres institucions com els Mossos d’Esquadra o els centres educatius o a través de la derivació de professionals externs a l’Ajuntament (administradors de finques, advocats, entitats…).

El servei de mediació en l’àmbit escolar

Especial menció mereixen les intervencions de mediació que el servei municipal desenvolupa a l’àmbit escolar per millorar la convivència en els centres educatius de la ciutat quan aquests ho sol·liciten.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Sabadell ha estat guardonat com la millor experiència pràctica de mediació pels Premis ADR Justícia 2023 (en anglès, Resolució Alternativa de Conflictes) que organitza el Departament de Justícia de la Generalitat i que s’atorgaran a Barcelona el proper 17 de gener, en el marc dels actes de la celebració del Dia europeu de la Mediació. Aquest guardó té l’objectiu d’impulsar, consolidar i difondre la mediació i altres ADRs a Catalunya, així com promoure i reconèixer la innovació i l’avenç teòric, i les experiències pràctiques en aquest àmbit.

El model d’intervenció mediadora per a l’àmbit escolar que ha desenvolupat el Servei de Mediació municipal de Sabadell és un model que parteix del paradigma de la justícia restaurativa, que vol atendre les necessitats de les persones afectades i co-responsabilitzar en la solució del problema i la reparació del dany.

També s’impulsen tot un seguit d’accions formatives i divulgatives en format tallers, adreçades tant a infants i joves com a personal docent i directiu dels centres educatius i orientades a difondre la mediació i la resolució pacífica dels conflictes.

En què consisteix la mediació?

La mediació és una metodologia de resolució pacífica de conflictes que es basa en els valors de l’escolta, l’empatia i la cooperació amb l’altre per mirar de resoldre els problemes. L’objectiu, sempre, és trobar solucions mútuament satisfactòries com a resultat d’un diàleg conduït per la persona mediadora.

És útil per a qualsevol problemàtica en què les parts vulguin asseure’s, escoltar-se, parlar i construir conjuntament una solució. Poden abordar-se problemàtiques de tota mena: veïnals, com ara qüestions que afecten la convivència, molèsties per sorolls, per animals de companyia, humitats o la presa de decisions en les comunitats de veïnatge; familiars, com ara desavinences per la cura de les persones dependents; escolars; conflictes en el si d’associacions i entitats o de clubs esportius, etc.

La mediació té avantatges sobre altres mètodes de resolució de conflictes, atès que és confidencial, ràpida (la majoria de conflictes es poden resoldre en 3 o 4 sessions de treball) i el més important, no malmet les relacions i preserva la convivència futura. A més, és un servei municipal gratuït.