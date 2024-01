Set mesos d’afectacions a l’R4 de Rodalies: quines obres es faran?

Afectacions per als usuaris habituals de la principal línia de Rodalies que passa per Sabadell i que connecta el Vallès Occidental amb altres punts de la geografia catalana. Malgrat que els treballs tindran lloc en un tram específic, fora de la comarca, els viatgers del servei de Renfe afronten set mesos amb alteracions en la circulació de trens amb el temor que puguin tenir incidència en altres punts del recorregut.

A partir d’aquest dilluns 15 de gener quedarà interromput el servei ferroviari de la línia R4 entre les estacions de Sant Vicenç de Calders, al terme municipal del Vendrell, i de Vilafranca del Penedès amb motiu de les obres del Corredor del Mediterrani. La interrupció del servei afectarà els dies feiners entre les 8 h i les 19 h, i entre les 21:30 h i les 22:30 h, mentre que els caps de setmana i festius no hi haurà talls. Quan hi hagi la circulació interrompuda, Renfe habilitarà un transport alternatiu per carretera, que passarà per l’Arboç i els Monjos.

Les obres duraran fins al 16 d’agost i serviran per instal·lar el tercer carril i s’implantarà l’ample mixt a les vies generals de circulació, així com en alguna via d’apart.

Què es farà?

Segons informa Renfe en un comunicat emès aquesta setmana, amb les obres, ADIF adequarà la configuració de l’esquema de vies a l’Arboç, de manera que les vies generals quedaran emplaçades a l’exterior, habilitant una via d’apartat de 750 metres de longitud útil i també dotada d’ample mixt a la part central. En aquesta mateixa estació es construirà un nou pas inferior i dues noves andanes. També s’hi habilitarà l’accés en ample mixt a una indústria propera.

Altres operacions consistiran en l’adequació de la línia aèria de contacte, la instal·lació de nous aparells de via aptes per als dos amples -internacional i ibèric- i l’adaptació dels sistemes de gestió de trànsit i d’equipaments de control de comandament, senyalització i instal·lacions. Renfe apunta que les obres estan cofinançades pel Mecanisme ‘Connectar Europa’ de la Unió Europea (CEF).

Pel que fa al transport alternatiu que s’habilitarà per carretera, la companyia ferroviaria garanteix que seran autobusos accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa a la presència de bicicletes i mascotes, diu que aquesta qüestió estarà subjecte a la normativa de transport per carretera.